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17/07/2018
19:08

Офисную башню с апартаментами в ТПУ "Рязанская" начнут строить в 2019 году

К строительству офисной башни с апартаментами в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская" на юго-востоке Москвы планируется приступить в следующем году, сообщил первый заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Мы можем начать возведение коммерческой части транспортного узла после завершения работ по сооружению станции метро. Таким образом, сейчас мы проектируем офисную башню с апартаментами, а в следующем году начнем ее строить", - сказал А.Суниев.

Он отметил, что площадь высотки составит около 60 тыс. кв. м. Из-за сложности проекта "Мосинжпроект" будет реализовывать его собственными силами, а впоследствии продаст площади на рынке.

ТПУ "Рязанская", расположенный на пересечении Рязанского проспекта, ул. Нижегородская и путями МЦК, станет точкой, где сойдутся четыре крупнейшие транспортные артерии города.

ТПУ объединит две строящиеся станции "Нижегородская" Кожуховской и Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и одноименную станцию МЦК.

Сюда перенесут станцию Карачарово Горьковского направления железной дороги.

Пассажиропоток ТПУ "Рязанская" будет сопоставим с потоком пассажиров Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов.

Сейчас ведутся работы по проектированию технологических и коммерческих объектов ТПУ. Начать строительно-монтажные работы планируется в этом году.

"AK&M" от 17.07.2018
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