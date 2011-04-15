Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 июля 2018 года



"В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛА ОДНА РЕСПУБЛИКА, ГДЕ ВСЕ ДЕТИ БЫЛИ ОТЛИЧНИКАМИ"



ГЛАВА РОСОБРНАДЗОРА СЕРГЕЙ КРАВЦОВ РАССКАЗАЛ "Ъ", КАК РАБОТАЕТ И МЕНЯЕТСЯ СИСТЕМА ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ





В Рособрнадзоре не согласны с претензиями академического сообщества к системе государственной аккредитации в высшем образовании. В интервью корреспонденту "Ъ" Анне Макеевой глава службы Сергей Кравцов предложил ректорам ведущих вузов направить своих представителей в пул экспертов, занимающихся аккредитацией, а всем недовольным результатами проверок посоветовал обращаться в суд.





КРЕМЛИ И ЦИРКИ РОССИИ



На что правительству предлагается потратить средства культурного нацпроекта



Нацпроект "Культура", обсуждаемый правительством с июля 2018 года, самый компактный среди аналогичных инициатив. Его основные идеи - реставрация кремлей в городах России, реконструкция государственных цирков, новый молодежный симфонический оркестр, переоснащение муниципальных культурных учреждений, в том числе кинозалов в некрупных городах, поддержка театральных фестивалей. Две трети расходов по нацпроекту, 240 млрд руб. на восемь новых культурно-образовательных комплексов, предполагается привлечь из неназванных внебюджетных источников - бюджету он обойдется чуть дороже 100 млрд руб.





"САРМАТ" ВСТАЕТ НА ПУТЬ ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ

МИНОБОРОНЫ ГОТОВИТСЯ К ОЧЕРЕДНЫМ ИСПЫТАНИЯМ НОВЕЙШЕЙ МБР



Как стало известно "Ъ", Минобороны завершило цикл бросковых испытаний жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат". Специалисты практически закончили анализ информации, полученной в ходе трех испытательных пусков с полигона Плесецк, чтобы уже в 2018 году приступить к летно-конструкторским испытаниям изделия и совершить его зачетный пуск. Именно от этого зависят сроки развертывания новейшего комплекса. Его поступление в войска в 2020 году ранее анонсировал президент Владимир Путин.





РЫБАКОВ ВЫСАЖИВАЮТ ИЗ СУДОВ

ФСБ ХОЧЕТ ОГРАНИЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ФЛОТА



Пограничная служба ФСБ предупредила рыбодобывающие компании о недопустимости использования судов, принадлежащих иностранцам, для перевозки продукции. Только в Северном бассейне на такой транспорт приходится около 70% всего флота. Запрет грозит отрасли дополнительными расходами на логистику в 12 млрд руб. в год, что может отразиться и на стоимости конечной продукции, опасаются участники рынка.





НЕВАЛЯШКАМ НЕ ХВАТИЛО ПОРОХА

ТПЗ ОТКАЗАЛИ В ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПРАВАХ НА НАЗВАНИЕ ИГРУШКИ



Роспатент отказал ФКП "Тамбовский пороховой завод" в регистрации товарного знака "Неваляшка". Предприятие, утверждают там, является старейшим производителем неваляшек в России, и игрушки для него - основная продукция гражданского сегмента. За счет эксклюзивных прав завод мог значительно осложнить работу крупнейшему конкуренту в лице ООО "Котовская неваляшка", руководство которого якобы получило техническую документацию ФКП.





ГОСУДАРСТВО ПОДНЯЛО ДОВЕРИЕ К РЕЙТИНГАМ

ОСОБЕННО ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКАЛЕ



Уровень доверия к рейтинговым агентствам, работающим на российском рынке, по их собственным данным растет. Причинами стали в основном усиление госконтроля за отраслью и примеры корректных оценок рисков. Впрочем, доверие к международной шкале рейтингов растет опережающими темпами.





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"AK&M" от 18.07.2018