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Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 июля 2018 года
"В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛА ОДНА РЕСПУБЛИКА, ГДЕ ВСЕ ДЕТИ БЫЛИ ОТЛИЧНИКАМИ"
ГЛАВА РОСОБРНАДЗОРА СЕРГЕЙ КРАВЦОВ РАССКАЗАЛ "Ъ", КАК РАБОТАЕТ И МЕНЯЕТСЯ СИСТЕМА ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В Рособрнадзоре не согласны с претензиями академического сообщества к системе государственной аккредитации в высшем образовании. В интервью корреспонденту "Ъ" Анне Макеевой глава службы Сергей Кравцов предложил ректорам ведущих вузов направить своих представителей в пул экспертов, занимающихся аккредитацией, а всем недовольным результатами проверок посоветовал обращаться в суд.
КРЕМЛИ И ЦИРКИ РОССИИ
На что правительству предлагается потратить средства культурного нацпроекта
Нацпроект "Культура", обсуждаемый правительством с июля 2018 года, самый компактный среди аналогичных инициатив. Его основные идеи - реставрация кремлей в городах России, реконструкция государственных цирков, новый молодежный симфонический оркестр, переоснащение муниципальных культурных учреждений, в том числе кинозалов в некрупных городах, поддержка театральных фестивалей. Две трети расходов по нацпроекту, 240 млрд руб. на восемь новых культурно-образовательных комплексов, предполагается привлечь из неназванных внебюджетных источников - бюджету он обойдется чуть дороже 100 млрд руб.
"САРМАТ" ВСТАЕТ НА ПУТЬ ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ
МИНОБОРОНЫ ГОТОВИТСЯ К ОЧЕРЕДНЫМ ИСПЫТАНИЯМ НОВЕЙШЕЙ МБР
Как стало известно "Ъ", Минобороны завершило цикл бросковых испытаний жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат". Специалисты практически закончили анализ информации, полученной в ходе трех испытательных пусков с полигона Плесецк, чтобы уже в 2018 году приступить к летно-конструкторским испытаниям изделия и совершить его зачетный пуск. Именно от этого зависят сроки развертывания новейшего комплекса. Его поступление в войска в 2020 году ранее анонсировал президент Владимир Путин.
РЫБАКОВ ВЫСАЖИВАЮТ ИЗ СУДОВ
ФСБ ХОЧЕТ ОГРАНИЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ФЛОТА
Пограничная служба ФСБ предупредила рыбодобывающие компании о недопустимости использования судов, принадлежащих иностранцам, для перевозки продукции. Только в Северном бассейне на такой транспорт приходится около 70% всего флота. Запрет грозит отрасли дополнительными расходами на логистику в 12 млрд руб. в год, что может отразиться и на стоимости конечной продукции, опасаются участники рынка.
НЕВАЛЯШКАМ НЕ ХВАТИЛО ПОРОХА
ТПЗ ОТКАЗАЛИ В ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПРАВАХ НА НАЗВАНИЕ ИГРУШКИ
Роспатент отказал ФКП "Тамбовский пороховой завод" в регистрации товарного знака "Неваляшка". Предприятие, утверждают там, является старейшим производителем неваляшек в России, и игрушки для него - основная продукция гражданского сегмента. За счет эксклюзивных прав завод мог значительно осложнить работу крупнейшему конкуренту в лице ООО "Котовская неваляшка", руководство которого якобы получило техническую документацию ФКП.
ГОСУДАРСТВО ПОДНЯЛО ДОВЕРИЕ К РЕЙТИНГАМ
ОСОБЕННО ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКАЛЕ
Уровень доверия к рейтинговым агентствам, работающим на российском рынке, по их собственным данным растет. Причинами стали в основном усиление госконтроля за отраслью и примеры корректных оценок рисков. Впрочем, доверие к международной шкале рейтингов растет опережающими темпами.
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"AK&M" от 18.07.2018