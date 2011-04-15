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18/07/2018
09:41

Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 июля 2018 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 июля 2018 года

"В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛА ОДНА РЕСПУБЛИКА, ГДЕ ВСЕ ДЕТИ БЫЛИ ОТЛИЧНИКАМИ"

ГЛАВА РОСОБРНАДЗОРА СЕРГЕЙ КРАВЦОВ РАССКАЗАЛ "Ъ", КАК РАБОТАЕТ И МЕНЯЕТСЯ СИСТЕМА ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ


В Рособрнадзоре не согласны с претензиями академического сообщества к системе государственной аккредитации в высшем образовании. В интервью корреспонденту "Ъ" Анне Макеевой глава службы Сергей Кравцов предложил ректорам ведущих вузов направить своих представителей в пул экспертов, занимающихся аккредитацией, а всем недовольным результатами проверок посоветовал обращаться в суд.


КРЕМЛИ И ЦИРКИ РОССИИ

На что правительству предлагается потратить средства культурного нацпроекта

Нацпроект "Культура", обсуждаемый правительством с июля 2018 года, самый компактный среди аналогичных инициатив. Его основные идеи - реставрация кремлей в городах России, реконструкция государственных цирков, новый молодежный симфонический оркестр, переоснащение муниципальных культурных учреждений, в том числе кинозалов в некрупных городах, поддержка театральных фестивалей. Две трети расходов по нацпроекту, 240 млрд руб. на восемь новых культурно-образовательных комплексов, предполагается привлечь из неназванных внебюджетных источников - бюджету он обойдется чуть дороже 100 млрд руб.


"САРМАТ" ВСТАЕТ НА ПУТЬ ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ
МИНОБОРОНЫ ГОТОВИТСЯ К ОЧЕРЕДНЫМ ИСПЫТАНИЯМ НОВЕЙШЕЙ МБР

Как стало известно "Ъ", Минобороны завершило цикл бросковых испытаний жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат". Специалисты практически закончили анализ информации, полученной в ходе трех испытательных пусков с полигона Плесецк, чтобы уже в 2018 году приступить к летно-конструкторским испытаниям изделия и совершить его зачетный пуск. Именно от этого зависят сроки развертывания новейшего комплекса. Его поступление в войска в 2020 году ранее анонсировал президент Владимир Путин.


РЫБАКОВ ВЫСАЖИВАЮТ ИЗ СУДОВ
ФСБ ХОЧЕТ ОГРАНИЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ФЛОТА

Пограничная служба ФСБ предупредила рыбодобывающие компании о недопустимости использования судов, принадлежащих иностранцам, для перевозки продукции. Только в Северном бассейне на такой транспорт приходится около 70% всего флота. Запрет грозит отрасли дополнительными расходами на логистику в 12 млрд руб. в год, что может отразиться и на стоимости конечной продукции, опасаются участники рынка.


НЕВАЛЯШКАМ НЕ ХВАТИЛО ПОРОХА
ТПЗ ОТКАЗАЛИ В ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПРАВАХ НА НАЗВАНИЕ ИГРУШКИ

Роспатент отказал ФКП "Тамбовский пороховой завод" в регистрации товарного знака "Неваляшка". Предприятие, утверждают там, является старейшим производителем неваляшек в России, и игрушки для него - основная продукция гражданского сегмента. За счет эксклюзивных прав завод мог значительно осложнить работу крупнейшему конкуренту в лице ООО "Котовская неваляшка", руководство которого якобы получило техническую документацию ФКП.


ГОСУДАРСТВО ПОДНЯЛО ДОВЕРИЕ К РЕЙТИНГАМ
ОСОБЕННО ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКАЛЕ

Уровень доверия к рейтинговым агентствам, работающим на российском рынке, по их собственным данным растет. Причинами стали в основном усиление госконтроля за отраслью и примеры корректных оценок рисков. Впрочем, доверие к международной шкале рейтингов растет опережающими темпами.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 18.07.2018
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