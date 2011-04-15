Дайджест газеты "Ведомости" от 18 июля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 18 июля 2018 года.





ЗАЛОГИ УЙДУТ НА НАЛОГИ



Государство должно выйти на первый план в банкротстве компаний. Налоговики могут получить преимущество перед всеми кредиторами.



Обеспечить требования налоговиков залогом, что позволит удовлетворять их раньше остальных, предложил Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в проекте поправок в закон о банкротстве, направленном в Думу ("Ведомости" ознакомились с документом).



Сейчас первыми, вне очереди, вернуть долг могут кредиторы, у которых в залоге есть имущество должника. Но если требования появились в результате налоговой проверки и должник скрыл от налоговиков обязательства, арбитражный суд может признать такие требования обеспеченными залогом, предлагают управляющие. Нужно уравнять ФНС в правах с банками, которые накладывают залоги и погашают большую часть требований, объясняет федеральный чиновник. Такова позиция Минэкономразвития, знает он, но проект будет дорабатываться.





"АВТОТОР" ДЕЛИТ ПРЕМИИ



"Автотор" заплатит рекордные премии сотрудникам. Второй год подряд компания увеличивает производство автомобилей почти в 1,5 раза.



Калининградский "Автотор" Сергея Щербакова решил выплатить всем своим сотрудникам разовую премию в размере среднемесячной зарплаты: по 40 000 руб. получат рабочие, по 50 000 руб. - инженерно-технические работники, специалисты и руководители, узнали "Ведомости".



"Автотор" выпускает в основном легковые автомобили Kia, Hyundai, Genesis, BMW и др. В штате компании более 3000 человек, из них около 2500 - рабочие. Таким образом, премиальные выплаты могут превысить 120 млн руб.



Для сравнения: консолидированная выручка "Автотора" в 2017 г. увеличилась на 45,5% и превысила 216 млрд руб. Решение связано с тем, что "Автотор" показал рекордные результаты по освоению мощностей и производительности труда. "Автотор" в прошлом году увеличил производство на 53% до 144 603 автомобилей, а в первом полугодии этого - еще на 30% до 99 300 шт.



Премии платили и раньше, но в таком масштабе - впервые.



ДОМОПРАВИТЕЛИ ИЗ "ЯНДЕКСА"



"Яндекс" хочет управлять умными домами. Для этого он разрабатывает специальное устройство.



"Яндекс" собирается выпустить устройство для управления домашними приборами и контроля за инженерными системами дома, рассказал "Ведомостям" источник. Новое устройство "Яндекса" функционально будет напоминать домашнего помощника Google Home.



Продажи Google Home - колонки с голосовым управлением и одновременно контроллера, включающего и выключающего свет, управляющего воспроизведением видео на телевизоре и проч., - начались в ноябре 2016 г. Стоило устройство $129 - сейчас в России, по данным "Яндекс.Маркета", его предлагают в среднем за 9990 руб. Столько же стоит умная колонка "Яндекс.Станция", продажи которой поисковик начал на прошлой неделе.





АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БУРОВЫХ



Эпоха высокооплачиваемого неквалифицированного труда на буровых заканчивается. Этот сектор преображает автоматизация.



Эрик Нис проработал в нефте- и газодобыче 20 лет и привык ко взлетам и падениям в отрасли. В 2015 г. после падения цен на нефть он попал под сокращение в компании GE Oil & Gas. Цены вырастут - работа снова будет, ждал Нис. Он почти не ошибся: работа появилась, но устроиться на свою прежнюю позицию (до сокращения он был рабочим-каротажником, выполняющим геофизическое исследование скважин) 54-летний Нис уже не смог. Эти и другие функции в добыче нефти и газа постепенно автоматизируются. Технологии уже преобразили целые производственные отрасли по всему миру, а теперь пришел черед добывающей промышленности в США.



Раньше многие рабочие на буровых в США зарабатывали по $150 000 в год, но эти времена уходят.





КАК КОМПАНИЯМ СОКРАТИТЬ ТРАТЫ НА БЕНЗИН



Правильная оптимизация корпоративных автопарков позволит сократить затраты на 15%.



В последние несколько месяцев цены на бензин повысились более чем на 5% - это рекорд последних трех лет.



Значительная часть перевозок осуществляется малыми компаниями с небольшим парком собственных грузовиков. В структуре расходов этих компаний на ГСМ приходится 30% и даже более. Как им снизить затраты на бензин?



Самое простое и эффективное решение - установить топливные датчики. Датчики уровня топлива устанавливаются в топливном баке, а датчики расхода топлива - на топливную магистраль. Цены на датчики варьируются от 1500 до 15 000 руб. В последние годы производители выпускают модели датчиков с продвинутыми цифровыми технологиями, Bluetooth, GPRS-связью. Экономия ощущается сразу. Известно, что у нерадивых водителей нецелевым способом испаряется до 10% топлива. Потери могут составить несколько десятков тысяч рублей на один автомобиль в год.





РАЗДВОЕНИЕ ВИЧ-СТАТИСТИКИ



Ситуация с ВИЧ в России остается тревожной.

Минздрав, которому правительство поручило реализовывать стратегию борьбы с ВИЧ/СПИДом, продолжает выдавать победные статистические реляции об обуздании темпов распространения вируса, закрывая глаза на неудобную реальность. Ни уровень выявляемости ВИЧ, ни обеспеченность инфицированных антиретровирусными препаратами, ни уровень вирусной нагрузки ВИЧ у большинства из них не дают оснований говорить о каком-то переломе в борьбе с ВИЧ, следует из данных другого госведомства - Роспотребнадзора. Напротив, смертность от ВИЧ-инфекции растет, а куцая и стыдливая государственная профилактика какого-то влияния на положение дел почти не оказывает.



Когда говорят о ВИЧ в России, регулярно возникает путаница с данными, выдаваемыми государственными ведомствами.





"GO-JEK ХОРОШ ТЕМ, ЧТО ДВА КОЛЕСА БЫСТРЕЕ ЧЕТЫРЕХ"



Индонезийский бизнесмен Надим Макарим создает мотоциклетного конкурента Uber в Юго-Восточной Азии. На родине у него это получилось неплохо.



Историю жизни 34-летнего Надима Макарима можно озаглавить так: "Как стать мультимиллионером и рассориться с лучшим другом". Основанный им в Индонезии стартап-единорог Go-Jek из аналога Uber для мотоциклистов превратился в многопрофильный сервис, предлагающий услуги от доставки еды до массажа на дому. В какой-то момент, чтобы нанять новых извозчиков, Макариму пришлось арендовать стадион. Другое помещение не вмещало всех кандидатов. Но успех в бизнесе, похоже, оказался несовместим с дружбой.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 18.07.2018