Повтор! Комитет Госдумы по труду поддержал законопроект, повышающий пенсионный возраст

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, изменяющий параметры пенсионной системы. Об этом говорится в сообщении ГД.



Правительственный законопроект, который в частости повышает пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин, планируется рассмотреть на пленарном заседании 19 июля.



Как отметил по время заседания комитета министр труда и социальной защиты Максим Топилин, ключевой целью этого законопроекта является решение задачи по повышению пенсий выше уровня инфляции.



Министр труда и социальной защиты подчеркнул, что задача - выйти к 2024 году на размер пенсии 20 тыс. руб.



"Мы сможем такой конструкции достичь, что соотношение пенсии будет составлять два прожиточных минимума", - сказал он и отметил, что сейчас соотношение пенсии и прожиточного минимума составляет 165%. К 2024 году оно должно составить 200%.



"Законопроектом не предлагается увеличивать пенсионный возраст для различных социальных категорий, для мам, которые воспитали пятерых детей, и не предполагается повышение пенсионного возраста [для тех], кто пострадал в результате различных радиационных аварий", - сказал он. Согласно проекту закона, повышение пенсионного возраста также не коснется тех, кто работает на вредных и опасных производствах. Законопроектом также предусмотрены нормы с возможностью выхода на пенсию досрочно при наличии стажа 40-45 лет.



Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказал ряд замечаний к законопроекту. В частности, он считает, что предложенный механизм перехода является слишком жестким. Он также заявил, что изменения могут существенно повлиять на рынок труда, увеличив количество безработных. В связи с этим, считает председатель комитета, актуален вопрос о повышении пособия по безработице.



Кроме того, парламентарий рассказал о том, что законопроект был направлен в регионы, в Совет Федерации, экспертам.



"На данный момент свои документы в Комитет направили 78 регионов", - сказал Ярослав Нилов. - Ни одного отрицательного отзыва не поступило".



В заключении Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов на законопроект содержатся замечания. В частности, в целях минимизации негативных последствий реализации инициативы комитет считает необходимым, в частности, "разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, а также недопущению роста молодежной безработицы".



Накануне изменения в пенсионной системе поддержал Комитет по бюджету и налогам, являющийся соисполнителем, 17 июля его совместно с представителями Министерства труда и социальной политики РФ и Министерства здравоохранения РФ рассмотрел Комитет по охране здоровья. Председатель комитета Дмитрий Морозов, в частности, обратил внимание на необходимость защиты здоровья граждан пенсионного и предпенсионного возраста, а также на сохранение пенсий за выслугу лет для медицинских работников.



"AK&M" от 18.07.2018