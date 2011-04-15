На репродукторе Русагро в Белгородской области зафиксирован случай африканской чумы свиней

Группа компаний "Русагро" сообщила, что 16 июля на одном из шести репродукторов компании в Белгородской области был зафиксирован случай заражения вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в сообщении компании.



В ближайшее время все животные, размещённые на этом репродукторе, будут уничтожены, а сама площадка очищена.



Репродукторы предназначены для производства молодняка и содержание товарных свиней здесь не производится. Все остальные площадки компании, включая товарные, работают по плану, но переведены на усиленный режим безопасности. Вирус АЧС не опасен для людей и на качество продукцию не влияет.



Компания оценивает возможные потери в производстве и продаже свинины как незначительные. Остановка работы площадки будет использована для капитального ремонта.



Группа компаний "Русагро" (ИНН 5003077160) объединяет операционные компании: ООО "Русагро-Центр", ООО "Аграрная компания "Русагро", ООО "Русагро-Масло", ООО "Русагро-Сахар", перерабатывающие предприятия пищевой промышленности: ОАО "Валуйкисахар", ОАО "Жердевский", ОАО "Знаменский", ОАО "Ника", ОАО "Ржевский сахарник", ОАО "Жировой комбинат", более двадцати сельхозпредприятий в Белгородской и Тамбовской областях. Группа также занимается молочным животноводством и активно развивает свиноводство в Белгородской области.



Чистая прибыль Русагро, относящаяся к акционерам, по итогам 2017 года по МСФО снизилась в 2.5 раза и составила 5.63 млрд руб.



Чистая прибыль ROS AGRO PLC по МСФО за 9 месяцев 2017 года упала на 72% до 3.089 млрд руб. с 11.203 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1% до 54.829 млрд руб. с 55.588 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26% до 8.538 млрд руб. с 11.488 млрд руб.



"AK&M" от 18.07.2018