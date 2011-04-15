Ростех и Росатом создают СП

Госкорпорации Ростех и Росатом создают совместное предприятие, которое будет заниматься разработкой программного продукта - системы управления полным жизненным циклом изделия (PLM-системы). Об этом говорится в сообщении компании.



Создаваемое программное обеспечение позволит в цифровом виде управлять жизненным циклом сложных изделий на всех этапах - от планирования и разработки до производства, поддержки и утилизации - а также гибко менять параметры продукции, управлять кадрами и финансовыми ресурсами, планировать осуществление маркетинговых функций.



Потребителями нового ПО станут в первую очередь предприятия ОПК. Применение таких систем повысит конкурентоспособность продукции в масштабах всей страны и на мировом рынке, а также упростит функцию надзора и контроля со стороны Минпромторга России.



Создателями системы станут РФЯЦ-ВНИИЭФ (со стороны Росатома) и Национальный центр информатизации (НЦИ) Ростеха. Основные аспекты разработки возьмет на себя располагающийся в Сарове Нижегородской области РФЯЦ-ВНИИЭФ. Цикл разработки продукта составит около 5 лет. Финансирование проекта будет осуществляться за счет субсидии Минпромторга и внебюджетных средств на 5 млрд руб.



Госкорпорация Росатом объединяет активы в области атомной энергетики, проектирования и сооружения АЭС, энергетического машиностроения. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, суперкомпьютеры и программное обеспечение, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб. Показатель EBITDA составил 268 млрд руб.





"AK&M" от 18.07.2018