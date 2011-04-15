Доллар получил хороший импульс после заявлений Д.Пауэлла

Несмотря на предполагаемое снижение запасов, которое ожидали получить участники рынка нефти, данные от американского института нефти (API) показали, что запасы неожиданно выросли. Резервы нефти и бензина за неделю до 13 июля увеличились на 629 тыс. и 425 тыс. баррелей соответственно, а запасы дистиллятов сократились на 1.34 млн баррелей. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Анастасии Игнатенко.



Но и этого маленького негатива оказалось достаточно, когда котировки нефти итак чувствуют себя довольно зыбко в преддверии официальной статистики от Минэнерго.



Сегодня нефтяные фьючерсы Brent и WTI торгуются с понижением в 0.8% и 0.65% соответственно, демонстрируя явное желание к дальнейшему снижению.



Прохождение уровня $72.45 за баррель по нефти марки Brent активировало модель разворота "двойная вершина" с потенциалом снижения цен до уровня $65 за баррель.



Что же касается сорта WTI, то в случае снижение цен под $66 за баррель, который является ключевым уровнем поддержки годового растущего тренда, данная марка также перейдет к более агрессивному снижению и скорректируется как минимум в $62 за баррель.



Плюс накануне американский рынок акций закрылся в плюсе и сегодня его фьючерсы демонстрируют позитивную динамику после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл дал оптимистичную оценку экономики США. На этом фоне мы видим и укрепление позиций американской валюты, которая получила поддержку от обещаний Д.Пауэлла в Сенате продолжать постепенное повышение процентных ставок.





"AK&M" от 18.07.2018