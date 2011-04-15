Риторика ФРС продолжит давить на рубль

Курс рубля на вечерних торгах умеренно снижался к доллару и на столько же рос к европейской валюте, опускавшейся на международном валютном рынке Forex. Нефть в течение дня демонстрировала разнонаправленную динамику, торгуясь в районе $72 за баррель. Слабые попытки роста "черного золота" вечером на новостях о ремонте нефтегазовой инфраструктуры в Венесуэле, не увенчались успехом, так как вслед за ними пришли данные от Американского института нефти. Согласно данным, запасы в США за неделю, закончившуюся 14 июня, выросли на 629 тыс. баррелей, или на 0.15%. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.



Небольшую поддержку рублю оказывали ожидания размещения Минфином ОФЗ в среду. В результате, пара USD/RUB завершила торги во вторник ростом на 27 коп. до 62.6 руб., пара EUR/RUB символически понизилась на 3 коп. до 72.96 руб.



Американские индексы закрыли торги ростом на фоне отчетностей компаний и положительной оценке экономики США председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом. В частности, Д.Пауэлл отметил, что подъем экономики США является устойчивым, позитивно оценил уровень безработицы и инфляции. Он также отметил, что американский регулятор намерен плавно поднимать ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда. Это и оказало давление на европейскую валюту на вечерних торгах во вторник. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник вырос на 0.22% до 25119,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ обновил рекорд и поднялся на 0.63%, составив 7855.12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.4% до 2809,55 пункта.



С утра формируется смешанный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки преимущественно поднимаются, нефть торгуется под давлением в районе $71.5 за баррель. В течение дня рубль будет умеренно снижаться на фоне риторики ФРС, однако поддержку ему могут оказать размещение ОФЗ Минфином. Кроме того, участники рынка будут ждать официальные данные по запасам нефти от Минэнерго США.



Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0.04-0.07%.



По прогнозам, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62-63.1 руб. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72.3-73.6 руб.





"AK&M" от 18.07.2018