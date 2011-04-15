Мираторг за полгода увеличил надои молока в Курской области на 56% до 4.65 тыс. т

Мираторг увеличил производство молока в первом полугодии 2018 года на 56% до 4.65 тыс. т - надои на одну фуражную корову в полтора раза выше, чем в среднем по Курской области. Об этом говорится в сообщении компании.



Молочная ферма "Благодатенская" вошла в состав холдинга в 2014 году и является пилотным проектом холдинга в этом сегменте рынка сельхозпродукции. Она также стала основой для инфраструктурного проекта по выращиванию молодняка молочных пород крупного рогатого скота и производства розовой телятины.



Мираторг последовательно инвестирует в увеличение поголовья с высокой генетикой, модернизацию инфраструктуры и повышение эффективности производства. Поголовье коров за прошедший год выросло на 25% до 1.07 тыс. голов, большая часть - животные голштинской породы. Благодаря активной селекционно-племенной работе и зооветеринарным мероприятиям растёт продуктивность стада - удои на дойную голову в январе-июне 2018 года составили 27.4 кг в день, что 52% превышает средний показатель по Курской области.



С января по июнь текущего года на молочном комплексе было также получено 613 телят - почти в 1.5 раза больше, чем в первой половине 2017 года. Шлейф молочного поголовья поступает в специализированный комплекс по выращиванию молодняка КРС "Агрофирмы "Благодатенская" для дальнейшего откорма и производства телятины.



Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).



"AK&M" от 18.07.2018