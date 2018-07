РОСНАНО вышло из капитала национальной сети ядерной медицины "ПЭТ-Технолоджи"

АО "РОСНАНО" реализовала 49.9% портфельной компании ООО "ПЭТ-Технолоджи" в пользу Группы "Фармстандарт". Об этом говорится в сообщении компании.



Доля участия Группы "Фармстандарт" в "ПЭТ-Технолоджи" выросла с 50.1% до 100%. Сделка одобрена советом директоров АО "РОСНАНО" и ФАС России.



Стоимость сделки составила 2.9 млрд руб., что на 700 млн руб. превысило вложения РОСНАНО в проект "ПЭТ-Технолоджи". Доли участия полностью оплачены денежными средствами. IRR выхода РОСНАНО к историческим инвестициям в проект составил 6.3% и соответствует рыночным показателям доходности в отрасли оказания медицинских услуг. РОСНАНО выступало инвестором проекта с момента его образования в 2011 году.



Национальная сеть центров ядерной медицины "ПЭТ-Технолоджи" создала в регионах центральной части России 11 действующих диагностических ПЭТ/КТ-центров в - Москве, Курске, Белгороде, Екатеринбурге, Уфе, Липецке, Орле, Тамбове, Тольятти, Самаре, Ростове-на-Дону. В рамках проекта действуют два производства радиофармпрепаратов (РФП) - в Уфе и Ельце, которые оборудованы циклотронными комплексами, лабораториями синтеза радиофармпрепаратов, а также терапевтическая установка радиохирургического лечения "Кибер-нож". Инвестиции портфельной компании в развитие сети составили 4.6 млрд руб.



Метод ПЭТ/КТ сочетает позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию, что позволяет диагностировать рак раннем этапе развития и назначить точное лечение. Сеть "ПЭТ-Технолоджи" занимает более 50% российского рынка ПЭТ/КТ диагностики и является лидером по предоставлению диагностической услуги среди частных игроков. С момента открытия первого центра "ПЭТ-Технолоджи" в 2014 году сеть провела диагностику по методу ПЭТ-КТ для 73 тыс. пациентов, а более 1.3 тыс. человек прошли радиотерапию с использованием аппарата "Кибер-нож".



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "РОСНАНО" по РСБУ за I квартал 2018 года составила 0.7 млрд руб. по сравнению с убытком 3.442 млрд руб. за I квартал 2017 года. Выручка составила 3.8 млрд руб., что в 3.6 раза больше сопоставимого показателя за аналогичный период прошлого года - 1.043 млрд руб. Валовая прибыль за отчётный период выросла в 3.5 раза и составила 3.3 млрд руб. против 923.349 млн руб.



Чистая прибыль от финансовых активов АО "РОСНАНО", отражаемых по справедливой стоимости, в 2017 году по МСФО выросла на 43% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составила 8 млрд руб. Чистый убыток РОСНАНО в 2017 году составил 5.3 млрд руб.



ПАО "Фармстандарт" (ИНН 0274110679) - отечественная фармацевтическая компания, основанная в 2003 году. Фармстандарт выпускает более 250 наименований лекарственных средств, в том числе Арбидол, Компливит, Пенталгин, Флюкостат, Фосфоглив, Амиксин, Афобазол, Растан и Биосулин. Производственную мощность группы компаний "Фармстандарт" обеспечивают четыре завода по производству лекарственных средств: ОАО "Фармстандарт-Лексредства" (Курск), ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА" (Уфа), ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" (Томск), ПАО "Фармстандарт-Биолек" (Харьков, Украина), завод медицинского оборудования ОАО "ТЗМОИ" (Тюмень), а также ООО "Фармстандарт", осуществляющее закупку и поставку сырья для дальнейшего выпуска фармацевтической продукции на производственных площадках заводов, входящих в состав ГК "Фармстандарт". Структура акционеров: Augment Investments Limited, The Bank of New York International Nominees, ОАО "Фармстандарт-Лексредства".



AK&M "Рынок слияний и поглощений"