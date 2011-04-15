Система ТПУ разгрузит дороги в среднем на 7%, М.Хуснуллин

Создание системы транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) позволит снизить загруженность магистралей столицы в среднем на 7%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском урбанфоруме (МУФ), говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Сейчас ведётся активная работа по строительству транспортно-пересадочных узлов. Создание системы таких хабов с удобными пересадками с одного вида транспорта на другой, с сопутствующей инфраструктурой и перехватывающими парковками позволит снизить загруженность дорог в среднем на 7%, что немало для мегаполиса", - сказал М.Хуснуллин.



Заммэра уточнил, что городская программа предполагает создание 251 транспортно-пересадочного узла, из них 154 будут капитальными, остальные - плоскостными (в виде перехватывающих парковок).



ТПУ необходимы, чтобы связать в единую систему все виды городского транспорта в столице.



"Транспорт должен связывать людей, давать им возможность пользоваться всем, что есть в городах. Москва - единственный мегаполис в мире, жители которого отмечают значительное сокращение времени поездок по городу", - ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин.



Кроме того, в рамках строительства ТПУ появляется возможность построить дополнительно социальные, культурные и иные объекты, в которых нуждаются жители конкретного района.



Проекты планировки территорий транспортных узлов проходят публичные слушания и утверждаются правительством Москвы. По итогам аукционов инвесторы получают право на строительство в составе ТПУ коммерческой недвижимости, апартаментов и жилья с необходимой инфраструктурой.



Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в столице проектируется и строится 100 ТПУ.



Транспортно-пересадочные узлы увяжут в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.



Среди них будут плоскостные - в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро, и капитальные.



Последние предполагают строительство многофункциональных центров, гостиниц, спортивных комплексов и других объектов, необходимых жителям конкретного района.



"AK&M" от 18.07.2018