Москвичи считают положительными изменения в столице за восемь лет

Большинство жителей столицы одобряют изменения, которые происходят в Москве, заявил председатель правления Московского центра урбанистики (МЦУ) "Город" Алексей Расходчиков на Московском урбанфоруме (МУФ), говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Топ-3 тем, в которых горожане видят наиболее положительные изменения: строительство метро, развитие дорожной сети, благоустройство и озеленение центра столицы", - сказал А.Расходчиков на панельной дискуссии "Москва меняется: Urbs et Orbis".



Он отметил, что панельная дискуссия была посвящена городу будущего.



"Наша организация занимается изучением мнения москвичей. Я считаю, что горожане должны и могут принимать активное участие в создании города будущего", - добавил А.Расходчиков.



Напомним, Московский урбанистический форум - крупнейший Международный конгресс, посвящённый вопросам развития глобальных мегаполисов. Он проводится ежегодно с 2011 года.



Форум объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, представителей медиа и горожан.



В этом году МУФ проходит в восьмой раз, с 17 по 22 июля, в парке "Зарядье". В нем примут участие более 30 официальных делегаций, шесть мэров крупнейших мегаполисов, 300 спикеров, среди которых 120 иностранных.



Тема форума этого года - "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". В течение недели российские и международные эксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономисты обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира.



Деловую программу дополнит традиционный фестиваль, который призван объединить разные поколения москвичей. Он пройдёт под девизом "Связывая поколения".



МЦУ "Город" - это экспертная площадка для обсуждения стратегий развития городской среды, оценки применения зарубежного и отечественного опыта и выработки актуальных решений.



Основная цель проекта - организация диалога всех заинтересованных в городском развитии сторон: органов власти и управления, представителей городских сообществ, девелоперских и инвестиционных компаний с участием профильных экспертов и ученых.



За время работы проекта были проведены дискуссии на такие темы, как развитие Московского метрополитена, перспективы Новой Москвы, программа реновации промзон.



"AK&M" от 18.07.2018