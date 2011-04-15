Транзакции болельщиками ЧМ-2018 в банке ВТБ составили 100 млрд руб.

ВТБ провёл исследование транзакционной активности болельщиков в ходе чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в сообщении банка.



Статистика эквайринговой сети банка показывает, что наибольший объём транзакций был совершён в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а самыми активными туристами стали фанаты из США, Китая и Казахстана.



Согласно полученным данным, объём операций за все дни проведения чемпионата мира по футболу составил 100 млрд руб. Среди городов по объёму трат лидирует Москва, где туристы потратили более 80 млрд руб.



По объёму трат в топ-5 городов, принимавших чемпионат мира, также вошли Санкт-Петербург (почти 11 млрд руб.), Екатеринбург (более 2 млрд руб.), Казань (более 1.5 млрд руб.) Самара и Нижний Новгород (по 1.4 млрд руб.). В Волгограде болельщики потратили более один млрд руб., в Сочи – свыше 800 млн, в Ростове-на-Дону - 700 млн, в Калининграде - 360 млн, а в Саранске - 90 млн.



Наибольший объём транзакций зафиксирован в категории "Транспорт" (около 32 млрд руб.). На втором месте по размеру трат – места общественного питания, где футбольные фанаты потратили 20 млрд руб., из них на фаст-фуд – 1.4 млрд руб. Далее следуют одежда (6 млрд руб.) и отели (1.2 млрд руб.).



По статистике, во всех городах чемпионата мира оборот в категории "Отели" вырос вдвое, в барах и ресторанах – в среднем в 2.5 раза.



Среди иностранных гостей турнира больше всех потратили жители США (800 млн руб.). В первую десятку стран по наибольшему объёму транзакций также вошли Китай (330 млн руб.), Казахстан (280 млн руб.), Великобритания (194 млн руб.), Аргентина (164 млн руб.), Франция (158 млн руб.), Мексика (156 млн руб.), Беларусь (154 млн руб.), Германия (120 млн руб.) и Перу (118 млн руб.).



При этом наибольший прирост операций у туристов из этих стран был зафиксирован на аренду жилья в Ростове-на-Дону, на фаст-фуд – в Сочи и Самаре и на траты в категории "Рестораны и кафе" - в Волгограде.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 18.07.2018