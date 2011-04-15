В Москве выдано более 16 тыс. онлайн-разрешений на строительство и ввод объектов

Почти 16.3 тыс. разрешений на строительство и ввод объектов выдано в столице через интернет с 2013 года, когда эти услуги стали доступны в электронном виде, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, говорится в материалах Стройкомплекса.



Он напомнил, что с 1 ноября 2014 года госуслуги в отношении объектов капитального строительства оказываются только в режиме онлайн, независимо от источников финансирования. Для этого в службе "одного окна" Мосгосстройнадзора созданы автоматизированные рабочие места, где специалисты помогают подать документы.





"AK&M" от 18.07.2018