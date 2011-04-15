Около 120 км набережных благоустроят в Москве к концу 2023 года, М.Хуснуллин

Около 120 км набережных планируется реконструировать и благоустроить в Москве до конца 2023 года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



Он отметил, что на этих 120 км набережных планируется создать 40 общественных зон.



"Сейчас развитию прибрежных территорий и набережных Москвы-реки уделяется очень большое внимание. Действует городская программа, крупный мегапроект, направленный на развитие этих территорий. Уже есть первые проекты, которые реализуются на набережных", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, в планах также - строительство 24 мостов через Москву-реку.



"Часть этих мостов уже строится, какие-то ещё проектируются", - уточнил М.Хуснуллин.



Заммэра напомнил, что уже обустроены Москворецкая набережная в районе парка "Зарядье" и Лужнецкая набережная на территории олимпийского комплекса "Лужники".



"Параллельно реализуются проекты по реорганизации набережных в районе промзоны "ЗИЛ" и Краснопресненской набережной в районе делового центра "Москва-Сити", - добавил глава Стройкомплекса.



"AK&M" от 18.07.2018