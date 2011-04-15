Самыми популярными направлениями отдыха в этом году стали Испания и Италия, ВТБ Страхование

Компания "ВТБ Страхование" провела исследование наиболее популярных направлений зарубежного летнего отдыха своих клиентов. Статистика показывает, что в этом году чаще всего они выбирают европейские страны, говорится в сообщении ВТБ.



Всего в этом году полисы для выезда за рубеж на период с июня по сентябрь приобрели порядка 300 тыс. человек. Наиболее популярными направлениями стали Испания, Италия, Греция, Черногория, Кипр и Болгария.



Средний возраст застрахованного составляет 41 год. При этом доля мужчин существенно превалирует (74%).



Минимальная стоимость страхового полиса составляет 800 руб. Большинство полисов, которые приобретают туристы, покрывают только стандартные медицинские услуги.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 18.07.2018