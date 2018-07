Нафтогаз и ГТС должны получить согласие Газпрома на присоединение независимого оператора к действующему контракту

Нафтогаз и новый оператор ГТС должны получить согласие Газпрома на присоединение независимого оператора к действующему контракту. Об этом говорится в сообщении украинской компании ввиду значительного общественного интереса к проблеме отделения оператора ГТС.



Нафтогаз опубликовал решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, вынесенное 28 февраля 2018 года, в части, которая касается вопросов анбандлинга.



Одним из исковых требований компании было внесение изменений в действующий контракт на транзит газа, какие бы позволили Нафтогазу передать свои права и обязанности по этому контракту без письменного согласия Газпрома любому третьему лицу, уполномоченному украинской властью выполнять функции оператора газотранспортной системы.



Это должно было позволить Украине сохранить транзит газа по действующему контракту и одновременно провести отделение оператора ГТС.



Такое требование было обусловлено положением контракта, которое устанавливает, что замена договорной стороны (а, следовательно, присоединение к контракту любого независимого оператора ГТС) требует согласия Газпрома, которое невозможно получить.



Кроме того, Нафтогаз просил трибунал подчинить контракт обязательным требованиям украинского законодательства, которое регулирует транспортировку газа, включая условия доступа к украинской газотранспортной системе, утвержденные украинским регулятором.



Трибунал отклонил указанные требования Нафтогаза. Теперь, чтобы осуществить отделение, Нафтогаз и новый оператор ГТС должны получить согласие Газпрома на присоединение независимого оператора к действующему контракту, отмечается в сообщении.



Получение такого согласия является маловероятным, учитывая неоднократно обнародованную позицию Газпрома. Пренебрегая этим требованием, Нафтогаз нарушит контракт, на расторжении которого сейчас настаивает Газпром. Следовательно, поставки газа в Европу могут оказаться под угрозой, Газпром получит мощный аргумент в поддержку строительства "Северного потока - 2", а Украина рискует потерять транзит газа еще до конца 2019 года.



Таким образом, немедленное проведение отделения оператора газотранспортной системы потребует или получения письменного согласия Газпрома на присоединение к контракту нового оператора, или достижения определенных договоренностей с Газпромом о внесении соответствующих изменений в существующий контракт. Ни один из этих вариантов не является достижимым., подытожила компания.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 18.07.2018