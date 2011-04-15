Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/07/2018
13:05

Подмосковье во время ЧМ посетило более 1.8 млн человек

Московскую область во время чемпионата мира по футболу посетило более 1.8 млн человек, в том числе около 500 тыс. болельщиков, сообщила министр культуры региона Оксана Косарева, говорится в материалах Ростуризма.

По её словам, самое большое количество иностранных туристов в регионе было из Франции, Бельгии, Аргентины, Португалии, Мексики, Перу и Китая.

Из культурных достопримечательностей у туристов самыми популярными стали Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Ново-Иерусалимский монастырь и Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим".

Государственные подмосковные музеи во время чемпионата мира по футболу работали без выходных, а по предъявлению паспорта болельщика - бесплатно. Для посетителей были разработаны специальные спортивные программы: помимо традиционных викторин, конкурсов, выставок, спектаклей, гостей ждали народные забавы, мастер-классы по игре в городки и варке варенья.

По оценкам экспертов, Подмосковье в нынешний летний период посетит около 4.6 млн человек, что на 1.1 млн человек больше, чем год назад.

"AK&M" от 18.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100