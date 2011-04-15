Подмосковье во время ЧМ посетило более 1.8 млн человек

Московскую область во время чемпионата мира по футболу посетило более 1.8 млн человек, в том числе около 500 тыс. болельщиков, сообщила министр культуры региона Оксана Косарева, говорится в материалах Ростуризма.



По её словам, самое большое количество иностранных туристов в регионе было из Франции, Бельгии, Аргентины, Португалии, Мексики, Перу и Китая.



Из культурных достопримечательностей у туристов самыми популярными стали Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Ново-Иерусалимский монастырь и Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим".



Государственные подмосковные музеи во время чемпионата мира по футболу работали без выходных, а по предъявлению паспорта болельщика - бесплатно. Для посетителей были разработаны специальные спортивные программы: помимо традиционных викторин, конкурсов, выставок, спектаклей, гостей ждали народные забавы, мастер-классы по игре в городки и варке варенья.



По оценкам экспертов, Подмосковье в нынешний летний период посетит около 4.6 млн человек, что на 1.1 млн человек больше, чем год назад.



"AK&M" от 18.07.2018