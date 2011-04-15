НДС с покупок в ОАЭ можно будет вернуть в электронных роботизированных терминалах

Согласно заявлению налоговой администрации ОАЭ (FTA), в аэропортах и других пограничных пунктах будут обустроены специально обозначенные зоны, в которых туристы смогут получить назад НДС со сделанных ими в период пребывания в стране покупок. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).



При этом в этих зонах будет отсутствовать персонал - вся процедура возврата НДС будет полностью автоматизирована с помощью специальных электронных терминалов.



В FTA пояснили, что возврат НДС будет производиться только за товары, приобретенные у ритейлеров, зарегистрировавшихся в специальной электронной системе FTA, которая должна быть запущена "уже вскоре". Глава FTA Халед Али Аль-Бустани сообщил, что оператор системы Tax Free в ОАЭ, должен будет подписать соответствующие соглашения с местными ритейлерами, предоставив им соответствующие программно-аппаратные средства для подключения к системе FTA для учета возврата НДС.



Предполагается, что такая система будет получать данные непосредственно в режиме онлайн из торговых точек - с кассовых аппаратов, подключенных к интернету и POS-терминалов. К системе может присоединиться любой розничный торговец.



Система Tax Free заработает во всех пунктах пропуска ОАЭ - аэропортах, морских портах и наземных пунктах таможенного и пограничного контроля



"Покидая пределы ОАЭ, туристы смогут получить возврат НДС не прибегая к услугам персонала оператора taxrefund. Будет задействована полностью автоматизированная электронная система: турист должен отсканировать необходимые документы на возврат НДС (в специальную декларацию из магазина и чек), и получить возврат налога либо на банковскую карту, введя в терминале ее реквизиты, либо наличными - в лотке выдачи терминала. Роботизированная система самостоятельно определит валидность документов и величину возвращаемого туристу налог", - пояснили чиновники налогового управления ОАЭ.



Что касается условий, при которых туристу будет возвращен НДС, то они следующие: товары должны быть приобретены иностранным туристом на территории ОАЭ; товары должны быть приобретены иностранным туристом у авторизованного ритейлера, зарегистрированного в системе, которую будет вести FTA; турист должен иметь документ, подтверждающий намерение покинуть ОАЭ вместе с покупками, за которые он получает возмещение, не позже 90 дней со дня покупки (например, авиабилет).



Если турист заказал отложенную доставку на, товары, за которые он намерен получить возврат НДС, они должны быть вывезены из страны в течение трех месяцев со дня покупки, о чем должен также быть предъявлен документ.



Товары, за которые турист намерен получить возврат НДС, должны присутствовать в списке товаров, за которые положен такой возврат. Этот список пока находится в разработке.



Кабинет министров ОАЭ планирует запустить систему Tax Free в стране начиная с IV квартала 2018 года. Согласно ранее объявленным условиям, НДС за покупки на определенную сумму будут возвращать только тем туристам, которые будут прибывать в Эмираты из стран, не состоящих в GCC (Gulf Cooperation Council, Совет по сотрудничеству стран Персидского залива). То есть Tax Free в ОАЭ не будет распространяться на туристов из Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна, Катара и Кувейта.



Напомним, что НДС на товары в ОАЭ составляет всего 5%, так что сумма возврата будет существенна в основном для товаров класса luxury.



Российские туроператоры считают, что вводимая в ОАЭ система заинтересует преимущественно шопинг-туристов. Однако в ОАЭ это в основном граждане стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Что же касается основной массы российских туристов, то эксперты рынка полагают, что вряд ли практика возврата 5%-го НДС станет для них существенным мотивом для выбора Эмиратов как места своего отдыха.



"AK&M" от 18.07.2018