Госдума приняла законопроект об упрощении возможности прохождения диспансеризации, сообщила ГД.



Поправки в Трудовой кодекс ГД поддержала в первом чтении. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, принятие законопроекта направлено на реализацию "майского" указа Президента. Своевременная диагностика позволит выявлять заболевания на ранних стадиях и успешно их лечить.



Законопроект предлагает закрепить в Трудовом кодексе право работников на получение нерабочего оплачиваемого дня для прохождения диспансеризации. В день прохождения диспансеризации работник по письменному заявлению освобождается от работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню. При этом на время прохождения диспансеризации за работниками сохраняются место работы (должность) и средний заработок по месту работы, сказано в пояснительной записке.



"По действующему законодательству только работники отдельных категорий, скажем, сферы торговли или те, чья трудовая деятельность связана с источниками повышенной опасности, обязаны проходить регулярные медосмотры. Для большинства же работающих россиян возможность своевременно и регулярно проходить диспансеризацию существенно ограничена - работодатели часто не идут навстречу, граждане вынуждены брать выходной за свой счёт, а чаще всего - просто отказываться от планового осмотра", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.



По его словам, рассматриваемый сегодня депутатами в первом чтении проект законопроекта призван эту ситуацию изменить, дав гражданам право брать оплачиваемый нерабочий день для того, чтобы пройти обследование у специалистов.



А именно - своевременная диагностика позволяет выявлять эти заболевания на ранних стадиях и успешно их лечить. Принимая данный законопроект, Государственная Дума реализует поручения главы государства", - подчеркнул В.Володин.



Первый заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко добавил, что ко второму чтению законопроекта будет рассмотрена возможность предоставить не один, а два дня для прохождения диспансеризации. Кроме того, будет проработан вопрос о необходимости ежегодного прохождения диспансеризации.





"AK&M" от 18.07.2018