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18/07/2018
14:00

"Большой Париж" будет использовать опыт "Большой Москвы"

"Большой Париж" будет использовать опыт "Большой Москвы". Проблемы Москвы и Парижа похожи, в их числе - необходимость развития транспортной инфраструктуры, заявил генеральный директор торгово-промышленной палаты Парижа и Парижского региона Этьен Гийо на Московском урбанистическом форуме (МУФ), говорится в материалах Стройкомплекса.

"Транспортная инфраструктура должна связать районы города, не проходя через центр. И в Москве, и в Париже развиваем общественный транспорт, железнодорожное сообщение, строим дороги", - сказал Э.Гийо.

Он отметил необходимость использовать опыт "Большой Москвы" в развитии "Большого Парижа".

Напомним, "Большой Париж" и "Большая Москва" стартовали шесть лет назад с незначительной разницей во времени. Оба проекта имеют схожие цели, но зачастую диаметрально противоположные методы реализации.

"Спустя шесть лет накоплен серьёзный опыт реализации этих мегапроектов, позволяющий обсудить результаты, тенденции и подходы к решению общих для двух столиц проблем", - отметил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"AK&M" от 18.07.2018
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