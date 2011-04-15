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18/07/2018
14:39

В Новой Москве есть 20 площадок под будущие технопарки, В.Жидкин

В Новой Москве насчитывается 20 перспективных площадок под технопарки, сообщил на Московском урбанистическом форуме (МУФ) руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"По рабочим местам новая тема - это технопарки. У нас есть 20 перспективных площадок, мы над ними работаем", - сказал В.Жидкин.

Ранее он отмечал, что предложения о создании технопарков в Новой Москве поступили почти от всех крупных столичных девелоперов. "Сейчас не менее десяти проектов находятся в проработке в Москомархитектуре. Один из инвесторов предложил создать технопарк в поселении Внуковское", - уточнил В.Жидкин.

По его словам, инвесторы стали активно искать варианты, как создавать новые объекты с рабочими местами.

"AK&M" от 18.07.2018
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