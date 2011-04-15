Москва будет развивать беспилотный транспорт

Москва будет внедрять технологии беспилотного управления на всех видах транспорта, а также готовить специалистов для его испытания и эксплуатации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.



Соглашение о сотрудничестве в этой сфере на ближайшие пять лет подписали мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор ООО "Яндекс" Елена Бунина, гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ" Сергей Гайсин, президент ООО "УК "Группа ГАЗ"" Вадим Сорокин и заместитель генерального директора - директор по развитию ПАО "КамАЗ" Ирек Гумеров.



Соглашение о сотрудничестве в области развития и внедрения беспилотного транспорта в Москве предусматривает работу на всех видах городского пассажирского транспорта. Внимание также будет уделяться развитию технологий телематических транспортных и интеллектуальных автомобильных систем и услуг на их основе.



Отдельный пункт - подготовка кадров в сфере разработки, испытаний и эксплуатации беспилотного транспорта. В том числе будет создана система независимой оценки квалификации работников, претендующих на осуществление трудовой деятельности по новым профессиям.



Документ также предусматривает сотрудничество в сфере обеспечения кибербезопасности при эксплуатации беспилотного транспорта и популяризации технологий автономного управления с конкретными эффектами для городской транспортной системы.



Запустить беспилотный общественный транспорт можно будет в течение 10-15 лет, считает заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов. "Мы готовы с точки зрения инфраструктуры: у нас есть светофоры, мы готовы передавать сигнал, есть подробная карта всех дорог Москвы с разметкой, с направлениями", - рассказал он. Но необходимо совершенствовать интеллектуальную систему, которая будет управлять самим автомобилем.



Для внедрения инновационных технологий и бизнес-моделей при оказании услуг с использованием беспилотного транспорта будут сформированы нормативно-правовая и техническая базы.



"AK&M" от 18.07.2018