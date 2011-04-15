Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/07/2018
14:32

Москва будет развивать беспилотный транспорт

Москва будет внедрять технологии беспилотного управления на всех видах транспорта, а также готовить специалистов для его испытания и эксплуатации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Соглашение о сотрудничестве в этой сфере на ближайшие пять лет подписали мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор ООО "Яндекс" Елена Бунина, гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ" Сергей Гайсин, президент ООО "УК "Группа ГАЗ"" Вадим Сорокин и заместитель генерального директора - директор по развитию ПАО "КамАЗ" Ирек Гумеров.

Соглашение о сотрудничестве в области развития и внедрения беспилотного транспорта в Москве предусматривает работу на всех видах городского пассажирского транспорта. Внимание также будет уделяться развитию технологий телематических транспортных и интеллектуальных автомобильных систем и услуг на их основе.

Отдельный пункт - подготовка кадров в сфере разработки, испытаний и эксплуатации беспилотного транспорта. В том числе будет создана система независимой оценки квалификации работников, претендующих на осуществление трудовой деятельности по новым профессиям.

Документ также предусматривает сотрудничество в сфере обеспечения кибербезопасности при эксплуатации беспилотного транспорта и популяризации технологий автономного управления с конкретными эффектами для городской транспортной системы.

Запустить беспилотный общественный транспорт можно будет в течение 10-15 лет, считает заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов. "Мы готовы с точки зрения инфраструктуры: у нас есть светофоры, мы готовы передавать сигнал, есть подробная карта всех дорог Москвы с разметкой, с направлениями", - рассказал он. Но необходимо совершенствовать интеллектуальную систему, которая будет управлять самим автомобилем.

Для внедрения инновационных технологий и бизнес-моделей при оказании услуг с использованием беспилотного транспорта будут сформированы нормативно-правовая и техническая базы.

"AK&M" от 18.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100