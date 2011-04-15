На базе станции метро "Новомосковская" могут построить ТПУ

В Москве прорабатывается возможность строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на базе будущей станции метро "Новомосковская", сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



Он отметил, что станцию "Новомосковская" планируется построить в поселении Сосенское Новой Москвы в качестве конечного пункта южного участка Сокольнической линии метро.



"Мы рассматриваем такую возможность - в той или иной степени обеспечить комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой", - рассказал А. Бочкарев на Московском урбанистическом форуме (МУФ).



По его словам, в случае принятия решения о строительстве ТПУ, технологическая часть будет возводиться за счет города, а для создания коммерческой части привлекут частные инвестиции.



Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, станцию метро "Новомосковская" планируется построить через 5-6 лет.



"Принято решение о строительстве дополнительной станции метро на Сокольнической линии после "Столбово". В течение года мы подготовим градостроительную документацию для ее возведения", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, нормативный срок строительства новой станции составляет пять-шесть лет, однако эти сроки могут быть сокращены.



"Станция будет носить название "Новомосковская". Подобран участок для ее размещения. Станция появится на земле, которая сегодня принадлежит девелоперу, возводящему там жилье. Девелопер передаст участок городу для строительства", - пояснил заммэра.



Он подчеркнул, что эта станция также будет располагаться в непосредственной близости от района Южное Бутово.



"Фактически жители района получат в шаговой доступности ещё одну станцию", - добавил глава Стройкомплекса.



Ранее сообщалось, что станцию "Новомосковская" планируется построить в поселении Сосенское в створе трассы Солнцево - Бутово - Видное у её пересечения с ул. Александры Монаховой.



В Новой Москве уже введены две станции метро на красной ветке - "Румянцево" и "Саларьево". В этом году откроется участок Калининско-Солнцевской линии метро, две станции которого - "Говорово" и "Рассказовка" - построили на новых территориях.



Напомним, до 2035 года в Новой Москве планируется построить 70 км линий и 33 станции метро.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 18.07.2018