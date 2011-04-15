Москва получит почти 500 социальных и спортивных объектов к 2023 году, М.Хуснуллин

В Москве до 2023 года планируется построить и открыть 230 школ и детских садов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме (МУФ), говорится в материалах Стройкомплекса.



Он добавил, что также будет введено 90 больниц и поликлиник, 45 объектов культуры и порядка 100 спортивных объектов.



"В Москве ведётся активное строительство жилья, объектов образования, спорта и культуры, благоустройство кварталов. Комплексная застройка предусматривает обеспеченность жилья социальной инфраструктурой в пешей доступности. Каждый квартал должен иметь свой детский сад, школу и поликлинику. Вырастет и уровень обеспеченности москвичей объектами досуга", - сказал М.Хуснуллин.



По его словам, объекты инфраструктуры строятся как за счёт бюджета, так и за счёт инвесторов.



"За 2011-2018 годы в Москве построено 303 школы и детских сада, 72 больницы и поликлиники, 42 объекта культуры и 98 спортивных объектов. Это современные учреждения, оборудованные по последнему слову техники, предлагающие москвичам качественные услуги", - подчеркнул М.Хуснуллин.



М.Хуснуллин добавил, что в ближайшие пять лет будет построено и введено 51 млн кв. м недвижимости, включая 20.5 млн "квадратов" жилья.



"AK&M" от 18.07.2018