ЛУКОЙЛ и "Шереметьево" построили новый ТЗК

ПАО "ЛУКОЙЛ" и Международный аэропорт "Шереметьево" успешно завершили строительство нового топливозаправочного комплекса (ТЗК) мощностью до 1.2 млн т в год. Об этом говорится в сообщении компании.



Номинальный объём резервуарного парка нового ТЗК составляет 20 тыс. куб. м авиационного топлива с возможностью увеличения до 25 тыс. куб. м. Проект реализован в рамках программы развития и модернизации аэропорта "Шереметьево" к чемпионату мира по футболу-2018 и на дальнейшую перспективу.



В состав комплекса входит система трубопроводов с выходами на центральный перрон Северного терминального комплекса аэропорта Шереметьево, позволяющая осуществлять одновременную заправку до 14 широкофюзеляжных воздушных судов. ТЗК оснащен современной автоматизированной системой управления технологическими процессами, имеет подъездной железнодорожный путь, собственную лабораторию по контролю качества топлива и автоматическую систему пожаротушения.



При реализации проекта нового ТЗК значительное внимание уделено экологической безопасности - полностью исключено попадание нефтепродуктов и загрязненных осадков в почву.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к акционерам компании, по МСФО выросла в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% и составила 109.1 млрд руб. Выручка от реализации составила 1.631 трлн руб., что на 13.9% больше по сравнению с I кварталом 2017 года.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток аэропорта в январе-мае 2018 года составил 16.28 млн, что на 12.4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" и его ДЗО по МСФО в 2017 году выросла на 19.66% до 13.382 млрд руб. с 11.183 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.95% до 45.218 млрд руб. с 36.188 млрд руб., операционная прибыль - на 43.26% до 17.378 млрд руб. с 12.13 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.22% до 15.26 млрд руб. с 14.503 млрд руб.



"AK&M" от 18.07.2018