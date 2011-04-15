Счётная палата отметила ряд недостатков в законопроекте, повышающем пенсионный возраст

Счётная палата подготовила заключение на проект федерального закона N 489161-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", который в частности повышает пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.



При отсутствии концептуальных замечаний к законопроекту Счётная палата в своем заключении отмечает ряд недостатков, требующих доработки.



Так, законопроектом предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста, что позволит создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учётом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, в том числе увеличению продолжительности жизни, а также для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции.



При этом материалы к законопроекту не содержат расчётов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, в том числе при каких условиях пенсионная система РФ будет считаться сбалансированной и долгосрочно финансово устойчивой, подчёркивает СП.



Также пояснительная записка к законопроекту не содержит прогноза изменения численности получателей пенсий, что не позволяет оценить, как изменится численность пенсионеров с учётом запланированных мер по повышению продолжительности жизни.



Кроме того, основной целью законопроекта является повышение уровня пенсионного обеспечения граждан. При этом законопроект не содержит механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции, что, по мнению Счётной палаты, может быть доработано при его рассмотрения в Госдуме во втором чтении.



Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 19 июля.





"AK&M" от 18.07.2018