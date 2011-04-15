Около 2.7 тыс. москвичей переселяются в новые дома по программе реновации, сообщил Стройкомплекс.



Как заявил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин на Московском урбанфоруме-2018 (МУФ), в Москве проектируется более 140 домов на стартовых площадках по программе реновации жилищного фонда.



Он добавил, что 34 здания строятся, 33 сдано в эксплуатацию, причём 11 из них передано под заселение.



"Команда правительства города под руководством мэра Сергея Собянина реализует уникальный проект, социально ориентированную программу реновации, приоритет которой - житель и его интересы. Это уникальный пример эффективного диалога города с жителями", - сказал С.Лёвкин в ходе панельной дискуссии "Реновация и среда. Как крупные проекты редевелопмента влияют на города?"



По его словам, в бюджете города предусмотрены средства на 2017-2020 годы в размере около 400 млрд руб., подобраны стартовые площадки реновации с потенциалом строительства 3.6 млн кв. метров во всех округах города, принято более 40 нормативно-правовых актов. Ведется переселение около 2.7 тыс. жителей в новые квартиры с улучшенной отделкой.



"Это хороший результат за довольно короткий для таких решений срок", - подчеркнул глава Департамента.



С.Лёвкин уточнил, что город не обещает быстрого переселения людей, но гарантирует новую и качественную среду проживания жильцам сносимых домов.



"Мы хотим тщательно все проработать, до малейших деталей, чтобы быстро и качественно идти дальше", - пояснил он.



Он отметил, что сформированы системы контроля за реализацией программы, обратной связи и общественного контроля.



"Создан штаб, координирующий реализацию программы под председательством Сергея Собянина, в органах власти и префектурах введены должности, ответственные за реновацию. При Общественной палате Москвы сформирован Общественный штаб по контролю за реализацией программы. В Стройкомплексе работает Единый контактный центр", - пояснил С.Лёвкин.



За счет сокращения сроков строительства существенно снизятся неудобства жителей, чьи дома вошли в программу, и тех, кто проживает рядом с территориями реновации.



"Оптимизация количества административных процедур в сфере градостроительства на федеральном и региональном уровнях обеспечит реализацию программы реновации в заявленный срок. Если до оптимизации всего была 91 процедура - 926 дней (2.5 года), то после осталась 71 процедура - 618 дней (1.6 года). Сокращено 20 процедур, срок их прохождения уменьшился почти на один год. Эта работа продолжается", - подытожил С.Лёвкин.



Напомним, в столице утверждено 242 стартовые площадки по программе реновации с градостроительным потенциалом почти 3.6 млн кв. м жилья. Это список неокончательный и будет дополняться.



Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу включен 5171 дом.



Программа реновации жилья предусматривает строительство за счет города не менее 30 млн кв. м жилья.



До конца 2021 года планируется переселить жителей около 41 тыс. квартир в комфортные дома с качественной отделкой и удобной транспортной доступностью.



Под заселение уже готово 11 домов. Одну из новостроек возвели на улицце Летчика Бабушкина в Северо-Восточном округе.



"AK&M" от 18.07.2018