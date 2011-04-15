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18/07/2018
14:40

Ингосстрах вводит упрощенную систему урегулирования убытков в Волгоградской области

Ингосстрах вводит упрощенную систему урегулирования убытков для клиентов, пострадавших в результате удара стихии в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Филиал компании принимает заявления от клиентов, имущество которых пострадало в результате ливневого дождя с грозой, по упрощенной системе.

При обнаружении факта повреждения застрахованного имущества клиентам компании следует зафиксировать полученные повреждения одним из доступных способов: произвести фото или видеосъемку объекта с отображением текущей даты и координат геопозиции. Если опция автоматического определения местоположения на смартфоне/фотоаппарате недоступна, следует захватить в объектив камеры домовые знаки (адресные таблички) для идентификации застрахованного объекта, подчеркивает страховая компания.

Кроме того, если имущество пострадало в значительной мере, к примеру, транспортное средство не может передвигаться своим ходом или поврежден дом, то в данных случаях достаточно выезда специалиста Ингосстраха на место происшествия и его фотосвидетельства.

В дальнейшем страхователю необходимо в течение 7-ми календарных дней направить письменное заявление (извещение) о наступлении страхового случая в страховую компанию, а также предоставить поврежденное имущество для осмотра. Не стоит забывать, что если клиент обращается в офис без справки ОВД и фотографий с места происшествия, то решение о выплате или об отказе будет приниматься после осмотра имущества, с учетом характера повреждений и установления связей с ЧС.

Напомним, что 15 июля на территории Волгограда прошел сильный ливень с грозой и градом. По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии, выпало 70 мм осадков, что является почти двухмесячной нормой для города.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 18.07.2018
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