Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/07/2018
15:37

Специалисты из Китая заинтересовались программами обучения в АСМС

Специалисты китайского Института по стандартизации провинции Хэйлунцзян намерены расширить договор с Академией стандартизации, метрологии и сертификации (АСМС) и пройти обучение по направлениям "Метрология" и "Оценка соответствия". Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

До этого китайские специалисты обучались в АСМС только по программам стандартизации. О желании увеличить число специализаций стало известно в ходе встречи ректора Академии Владимира Воронина, проректора по учебно-методической работе Валерия Новикова и руководителя направления международных отношений Алены Мельник с представителями КНР 12 июля.

С китайской стороны во встрече приняли участие сотрудники Управления по качеству и техническому надзору провинции Хэйлунцзян - заместитель директора Лю Ши, начальник отдела по стандартизации У Тяньжэнь, директор Научно-исследовательского института по стандартизации Кан Чуньшэн, начальник Центра изучения китайско-российских стандартов Син Чуньянь.

"Китай активно выходит на российский рынок, поэтому заинтересован в изучении метрологии и оценки соответствия в нашей стране. В Академию уже поступило несколько заявок от специалистов из КНР на обучение и подготовку кадров", - отметила Алена Мельник.

"AK&M" от 18.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100