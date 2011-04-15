Специалисты из Китая заинтересовались программами обучения в АСМС

Специалисты китайского Института по стандартизации провинции Хэйлунцзян намерены расширить договор с Академией стандартизации, метрологии и сертификации (АСМС) и пройти обучение по направлениям "Метрология" и "Оценка соответствия". Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



До этого китайские специалисты обучались в АСМС только по программам стандартизации. О желании увеличить число специализаций стало известно в ходе встречи ректора Академии Владимира Воронина, проректора по учебно-методической работе Валерия Новикова и руководителя направления международных отношений Алены Мельник с представителями КНР 12 июля.



С китайской стороны во встрече приняли участие сотрудники Управления по качеству и техническому надзору провинции Хэйлунцзян - заместитель директора Лю Ши, начальник отдела по стандартизации У Тяньжэнь, директор Научно-исследовательского института по стандартизации Кан Чуньшэн, начальник Центра изучения китайско-российских стандартов Син Чуньянь.



"Китай активно выходит на российский рынок, поэтому заинтересован в изучении метрологии и оценки соответствия в нашей стране. В Академию уже поступило несколько заявок от специалистов из КНР на обучение и подготовку кадров", - отметила Алена Мельник.



"AK&M" от 18.07.2018