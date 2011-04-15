Райффайзенбанк и Papa John's получили предписания за нарушение правил FIFA

Московское УФАС России рассмотрело и вынесло решение по двум делам, связанным с нарушениями во время проведения чемпионата мира по футболу в России. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Первое из них получило большой резонанс и было связано с Райффайзенбанком. Напомним, банк запустил в своих социальных сетях акцию, где предлагал обменять голы сборной России на мили, а также обещал скидки в определённых барах и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга во время проведения футбольных матчей.



Ведомство установило, что Райффайзенбанк нарушил пункты 2, 3 и 4 части 1 статьи 20 закона "О порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года" и статью 14.8 закона "О защите конкуренции".



Вторым делом стало разбирательство с сетью пиццерий "Папа Джонс". Компания предлагала посетителям сделать ставку на матчи чемпионата мира и выиграть годовой запас пиццы. Акция распространялась через e-mail рассылку, соцсети и официальный сайт компании непосредственно в дни проведения матчей и действовала ровно в сроки проведения ЧМ.



Московское УФАС России признало "Папа Джонс" нарушившим пункт 2 части 1 статьи 20 закона "О порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года" и статью 14.8 закона "О защите конкуренции".



Ведомство считает, что проведение подобных маркетинговых акций обязательно должно было быть согласовано с FIFA. В любом другом случае, такой маркетинг не несет каких-либо общественно-полезных целей, не способствует популяризации спорта, а фактически направлен на продвижение услуг компаний за счет спортивного события мирового масштаба.



Райффайзенбанку и "Папе Джонс" выданы обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении компаний к административной ответственности в соответствии со статьей 14.33, которая предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.



Papa John's - американская сеть кафе общественного питания, специализирующихся на пиццах.



АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.



"AK&M" от 18.07.2018