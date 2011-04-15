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18/07/2018
15:28

Госдума приняла закон о выведении движимого имущества юрлиц из-под налогообложения

Госдума приняла закон о выведении движимого имущества юрлиц из-под налогообложения. Об этом говорится в сообщении ГД.

Также принятым в третьем чтении документом сокращаются сроки проведения камеральной проверки до двух месяцев. Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, представляя документ на пленарном заседании, назвал отмену налога на движимое имущество "важнейшей мерой".

Сокращение срока камеральной проверки до двух месяцев позволит быстрее получать возмещение НДС из бюджета, а также дисциплинирует проверяющие органы. "Следовательно, оборотные средства предприятия будут отвлекаться на меньший срок. Это очень важно для бизнеса, это реальная поддержка", - подчеркнул А.Макаров, цитируемый в сообщении.

Закон включает первоочередные меры, по мнению экспертного и бизнес-сообщества, для создания стабильной налоговой системы на долгосрочный период, выявленные в ходе обсуждений в рабочей группе по "настройке" налоговой системы, созданной в Государственной Думе с участием ведущих бизнес-объединений и экспертов.

В документе содержится ряд важных нововведений. В частности, устанавливается правило, по которому предметом повторной выездной налоговой проверки на основании уточненной налоговой декларации с уменьшением исчисленной суммы налога может быть только обоснованность уменьшения налога на основании измененных показателей уточненной налоговой декларации.

Также уточняется процедура истребования документов при проведении налоговой проверки. Ранее представленные в налоговые органы документы, независимо от основания для их представления, могут не представляться при условии уведомления налогового органа.

Ещё одной нормой закона снижается доступ к ускоренному возмещению НДС с 7 млрд до 2 млрд руб. Кроме того, документом упрощается порядок доступа к нулевой ставке НДС.

Закон также расширяет перечень налогоплательщиков, имеющих право на освобождение от уплаты акциза без представления банковской гарантии, снизив пороговое значение налоговых платежей с 10 млрд до 2 млрд руб.

Также продлевается мораторий на создание новых консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) и присоединение новых участников к уже существующим консолидированным группам налогоплательщиков. Кроме того, ограничивается применение пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, который зачисляется в бюджеты субъектов РФ (12.5% вместо 13.5%). Эти ставки могут применяться до 1 января 2022 года. При этом указанные ставки могут быть повышены законами субъектов РФ на налоговые периоды 2019-2021 годов.

"AK&M" от 18.07.2018
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