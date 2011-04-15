Госдума в третьем чтении одобрила усиление ответственности за нарушение гособоронзаказа. Об этом говорится в материалах Госдумы.



Штраф для руководителей организаций - головных исполнителей государственного оборонного заказа возрастёт.



Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Проект закона был разработан и внесён Правительством РФ.



В соответствии с законом предусматривается увеличение размера штрафа, налагаемого на должностное лицо головного исполнителя за указанные нарушения, с 30-50 тыс. руб. до 50-100 тыс. руб.



Сейчас уже существует ответственность должностного лица головного исполнителя государственного оборонного заказа за нарушение сроков и порядка оплаты товаров, работ, услуг, в том числе невыполнение обязанности по обеспечению авансирования организаций, входящих в его кооперацию. "При этом статистика показывает, что в 2017 году по данной статье было возбуждено 13 дел, а сумма административного штрафа составила 450 тыс. руб., что более чем в три раза превышает аналогичные показатели 2016 года", - говорится в документе.



Но, как отмечают авторы, практика показывает, что финансовые средства, перечисляемые государственными заказчиками гособоронзаказа головным исполнителям, поступают их соисполнителям с нарушением сроков, предусмотренных условиями госконтрактов. "Тем самым создаются условия для неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного оборонного заказа".



Закон позволит повысить персональную ответственность должностных лиц головного исполнителя по гособоронзаказу, а предлагаемые меры будут действенным правовым механизмом в пресечении правонарушений в сфере гособоронзаказа.



"AK&M" от 18.07.2018