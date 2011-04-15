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18/07/2018
16:07

Госдума в третьем чтении одобрила усиление ответственности за нарушение гособоронзаказа

Госдума в третьем чтении одобрила усиление ответственности за нарушение гособоронзаказа. Об этом говорится в материалах Госдумы.

Штраф для руководителей организаций - головных исполнителей государственного оборонного заказа возрастёт.

Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Проект закона был разработан и внесён Правительством РФ.

В соответствии с законом предусматривается увеличение размера штрафа, налагаемого на должностное лицо головного исполнителя за указанные нарушения, с 30-50 тыс. руб. до 50-100 тыс. руб.

Сейчас уже существует ответственность должностного лица головного исполнителя государственного оборонного заказа за нарушение сроков и порядка оплаты товаров, работ, услуг, в том числе невыполнение обязанности по обеспечению авансирования организаций, входящих в его кооперацию. "При этом статистика показывает, что в 2017 году по данной статье было возбуждено 13 дел, а сумма административного штрафа составила 450 тыс. руб., что более чем в три раза превышает аналогичные показатели 2016 года", - говорится в документе.

Но, как отмечают авторы, практика показывает, что финансовые средства, перечисляемые государственными заказчиками гособоронзаказа головным исполнителям, поступают их соисполнителям с нарушением сроков, предусмотренных условиями госконтрактов. "Тем самым создаются условия для неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного оборонного заказа".

Закон позволит повысить персональную ответственность должностных лиц головного исполнителя по гособоронзаказу, а предлагаемые меры будут действенным правовым механизмом в пресечении правонарушений в сфере гособоронзаказа.

"AK&M" от 18.07.2018
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