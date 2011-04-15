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18/07/2018
15:33

Москва направляет до $10 млрд в год на развитие транспортной инфраструктуры

Ежегодно на развитие транспортной инфраструктуры в Москве направляется $7-10 млрд, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в ходе Московского урбанфорума (МУФ), говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Такой объём инвестиций сохранится в ближайшие годы", - сказал А.Бочкарев.

Он отметил, что эта сумма может колебаться в зависимости от курса валют.

"Развивая метро, железные дороги, линии трамваев, строя новые магистрали, мы улучшаем транспортную ситуацию в городе, повышаем доступность отдельных районов, связываем разобщённые территории. Но помимо этого мы увеличиваем и привлекательность столицы, в том числе для инвесторов", - сказал А.Бочкарев.

Он отметил, что в столице на ближайшие годы принята программа масштабного строительства метро и новых дорог.

Согласно планам развития московского транспортного узла до 2023 года и на перспективу до 2027 года, длина столичной подземки вырастет до 630 км в 2027 году, при этом 95% москвичей будут жить рядом с метро.

Сейчас на стадиях планирования, проектирования и строительства находится около 200 км линий метро.

"AK&M" от 18.07.2018
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