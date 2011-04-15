Строители из Китая могут принять участие в застройке территорий Москвы у метро и ТПУ

Китайский концерн CRCC (China Railway Construction Corporation) заинтересован в проектах застройки московских территорий вдоль новых линий метро и инвестициях в строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), сообщил старший вице-президент по экономике компании Джао Тиньхуя, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Сейчас мы работаем над проходкой участка метро в Москве. Безусловно, у нас есть заинтересованность в расширении сотрудничества и увеличении объёмов строительства. Кроме этого, нам интересно инвестирование в московские строительные проекты", - заявил Д.Тиньхуя.



По его словам, в первую очередь компания CRCC заинтересована в проектах застройки территорий, расположенных вдоль линий метро, которые сейчас строятся с участием китайского концерна или будут строиться в будущем.



"Вызывает заинтересованность и строительство ТПУ. Конечно, каждый проект требует детальных расчетов, однако в российской столице сегодня хороший инвестиционный климат", - добавил Д.Тиньхуя.



Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в столице проектируется и строится 100 ТПУ.



Транспортно-пересадочные узлы увяжут в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.



Среди них будут плоскостные - в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро, и капитальные.



Последние предполагают строительство многофункциональных центров, гостиниц, спортивных комплексов и других объектов, необходимых жителям конкретного района.



"AK&M" от 18.07.2018