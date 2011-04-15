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18/07/2018
15:50

Более 50 млн кв. м недвижимости построят в Москве за пять лет

В Москве в ближайшие пять лет планируется ввести 51 млн кв. метров недвижимости различного назначения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском урбанфоруме (МУФ), говорится в сообщении Стройкомплекса.

Он отметил, что 20.5 млн "квадратов" составит жилье. "Такой объём ввода позволит сохранить высокий уровень предложения квартир в столичном регионе", - сказал М.Хуснуллин.

Напомним, в Москве ежегодно вводится порядка 8 млн кв. м недвижимости, в том числе более 3 млн "квадратов" жилья.

До конца 2020 года в Москве планируется ввести около 9.5 млн кв. м жилья. Причем в ближайшие годы будут расти объёмы именно бюджетного жилищного строительства.

"Уже через пару лет мы планируем вводить ежегодно не менее 1.1-1.3 млн кв. м жилья", - ранее отмечал М.Хуснуллин.

По его словам, за последние шесть лет в Москве введено 22.2 млн кв. м жилья. Импульс строительству жилой недвижимости в Москве также дала программа реновации жилищного фонда.

"AK&M" от 18.07.2018
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