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18/07/2018
15:54

Росстандарт дал практические советы по выбору школьной формы

Специалисты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области дали практические советы по выбору школьной формы. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Вся детская одежда, в том числе школьная форма, должна пройти испытания в аккредитованной лаборатории и получить сертификат соответствия в органе по сертификации. Такие требования определяет Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".

"Знак обращения на рынке Евразийского экономического союза (EAC) на этикетке означает, что качество и безопасность продукции проверено и соответствует требованиям", - отметил директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов, цитируемый в сообщении.

При выборе школьной формы также стоит придерживаться следующих правил: внимательно изучать этикетку на наличие даты изготовления, вида и состава сырья в материале верха и подкладке; желательно, чтобы верхний слой пиджака, сарафана или брюк содержал не менее 35% натурального волокна, а подкладка - не менее 50%. Рубашки и блузы ближе всего к телу, поэтому стоит выбрать натуральные по составу изделия. Допустимое количество синтетики не должно превышать 30%.

Рекомендовано также обращать внимание на символы по уходу за изделием. Лучше отказаться от детской одежды, стирать которую рекомендуют только в химчистке. При примерке форма не должна сковывать движения или, наоборот, быть широкой. При пошиве формы на заказ запрашивайте в ателье документы о подтверждении соответствия текстиля требованиям Технического регламента Таможенного союза.

"Покупатель может попросить у продавца накладную на форму с информацией о сертификате соответствия на данную партию, его номере и сроках действия. Проверить действие сертификата можно на сайте Росаккредитации в реестре сертифицированной продукции прямо в магазине с мобильного телефона", - добавил Д,Миронов.

"AK&M" от 18.07.2018
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