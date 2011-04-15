Объекты культурного наследия станут доступнее для маломобильных граждан

Приказом Росстандарта утверждён новый национальный стандарт ГОСТ Р 58178-2018 "Сохранение объектов культурного наследия. Доступность объектов культурного наследия для маломобильных групп населения. Общие требования". Об этом говорится в сообщении ведомства.



Разработка и утверждение нового стандарта - еще один шаг на пути полноценной интеграции маломобильных групп населения в культурную жизнь общества, всестороннего обеспечения прав и свобод инвалидов в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН N 61/106 от 13 декабря 2006 года и ратифицированной Российской Федерации Федеральным законом от 3 мая 2012 года N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" применительно к нормам Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".



ГОСТ Р 58178-2018 устанавливает требования по созданию условий доступности объектов культурного наследия для маломобильных групп населения, в частности, возможности: самостоятельного входа на объект и выхода из него; передвижения по территории объекта, в том числе с использованием кресел-колясок или специальных подъемных устройств; кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте; посещения объекта инвалидом по зрению в сопровождении специально обученной собаки-проводника при наличии справки, подтверждающей её статус.



Помимо этого, стандарт предусматривает надлежащее размещение технических средств, обеспечивающих информирование, ориентирование и сигнализацию для всех категорий инвалидов. Отдельное внимание уделяется наличию носителей информации, в том числе тактильной и тактильно-графической с использованием шрифта Брайля. Предусматривается обеспечение доступности экспозиции, а также информации, сигнализации и оповещения на объекте для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения.



Новый национальный стандарт разработан с учетом передового международного опыта, в частности, США, Германии, Японии. Разработка осуществлялась в рамках реализации государственной программы "Доступная среда".



Стандарт разработал Стандартинформ совместно с Всероссийским обществом слепых, Культурно-спортивным реабилитационным комплексом ВОС, Центральным органом АНО НЦ "АСИ" и Центром социокультурных программ "Интеграция" Департамента культуры города Москвы.



ГОСТ Р 58178-2018 внесён техническим комитетом по стандартизации N 082 "Культурное наследие" и вводится в действие 1 марта 2019 года.



"AK&M" от 18.07.2018