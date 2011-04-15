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18/07/2018
16:14

В России нужно увеличить число городов-лидеров, Н.Трунова

Стране необходимы новые агломерации для равномерного экономического развития, заявила руководитель направления "Пространственное развитие" Центра стратегических разработок Наталья Трунова на Московском урбанфоруме-2018 (МУФ), сообщил Стройкомплекс.

"В России не хватает мегаполисов и агломераций в регионах, которые давали бы высокое качество жизни. Из-за этого экономика страны развивается неравномерно", - сказала Н.Трунова.

По её словам, перспективными экономическими центрами могут стать Екатеринбург, Новосибирск и другие крупные города. Они должны развиваться не экстенсивно, а интенсивно и в перспективе становиться центрами мировой конкурентоспособности.

"Такие агломерации должны появляться за счёт нового качества транспортной связанности. Поэтому необходимо развивать транспортную систему и создавать высокоскоростные магистрали", - добавила Н.Трунова.

Напомним, Московский урбанистический форум - крупнейший Международный конгресс, посвящённый вопросам развития глобальных мегаполисов. Он проводится ежегодно с 2011 года.

Форум объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, представителей медиа и горожан.

В этом году МУФ проходит в восьмой раз, с 17 по 22 июля, в парке "Зарядье". В нём примут участие более 30 официальных делегаций, шесть мэров крупнейших мегаполисов, 300 спикеров, среди которых 120 иностранных.

Тема форума этого года - "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". В течение недели российские и международные эксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономисты обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира.

Деловую программу дополнит традиционный фестиваль, который призван объединить разные поколения москвичей. Он пройдет под девизом "Связывая поколения".

"AK&M" от 18.07.2018
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