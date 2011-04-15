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18/07/2018
16:05

"Бастион" приобрёл 203.7 тыс. акций МТС

ООО "Бастион" 17 июля приобрело 203.7 тыс. обыкновенных акций ПАО "МТС". Об этом говорится в сообщении оператора.

В результате приобретения доля компании "Бастион" в МТС увеличилась до 0.0877% с 0.0775%.

Напомним, Sistema Finance S.A. (дочерняя компания ПАО АФК "Система") заключила договор купли-продажи акций МТС в рамках новой программы выкупа акций МТС объёмом до 30 млрд руб., одобренной советом директоров МТС в июне 2018 года.

В ходе программы, действующей с 2 июля 2018 года в течение двух лет, дочернее общество МТС, ООО "Бастион", планирует приобретать акции и американские депозитарные акции МТС на открытом рынке. Согласно заключенному договору, Sistema Finance имеет право продать покупателю обыкновенные акции МТС в количестве, рассчитанном на основе числа акций, которые будут приобретены покупателем на открытом рынке, пропорционально эффективной доле Группы АФК "Система" в капитале МТС (50.0048% на 2 июля 2018 года).

Таким образом, в результате реализации программы эффективная доля Группы АФК "Система" в капитале МТС существенно не изменится и останется выше контрольной.

Приобретение покупателем обыкновенных акций у Sistema Finance будет осуществляться по средневзвешенной цене приобретения им акций на открытом рынке за каждый календарный месяц (с учетом дисконта рыночной стоимости обыкновенных акций МТС к стоимости американских депозитарных акций).

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.

Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).

Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за 2017 год по МСФО выросла на 15.6% до 56 млрд руб. с 48.5 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.7% до 442.9 млрд руб. с 435.7 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 6.2% до 179.8 млрд руб. со 169.3 млрд руб.

Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за IV квартал 2017 года по МСФО упала на 12% до 10.9 млрд руб. с 12.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.7% до 116.8 млрд руб. со 111.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8.2% до 45.2 млрд руб. с 41.8 млрд руб.

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