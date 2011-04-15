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18/07/2018
16:12

Россияне активно следили за ходом чемпионата мира по футболу, ВЦИОМ

Россияне активно следили за ходом чемпионата мира по футболу-2018, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, и непрестанно болели за национальную сборную. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более половины россиян (54%) следили за решающем матчем Франция - Хорватия: 52% смотрели матч дома или на работе, 1% - в кафе или баре, 1% - в фанзоне. Почти три четверти россиян (72%) следили за трансляциями ЧМ.

Абсолютное большинство (91%) наших сограждан в течение всего чемпионата болели за сборную России. Также в ТОП-3 "народного рейтинга" вошли команда Хорватии (37%) и сборная Франции (34%). Реже россияне проявляли интерес к игрокам Бельгии и Бразилии (по 11%).

Когда российская сборная завершила участие в чемпионате, наши сограждане переживали за Францию (12%), еще 11% - за Хорватию. Однако большинство (69%) не болели ни за какие сборные после проигрыша нашей команды.

Лучшими игроками чемпионата мира по футболу-2018, по мнению опрошенных, являются Игорь Акинфеев (19%) и Артём Дзюба (13%). Иностранных игроков россияне называют реже: Лука Модрич - 5%, Килиан Мбаппе - 2%, Криштиану Роналду - 1%.

Сборная России показала лучшую игру в домашнем чемпионате, считают 29% респондентов. На втором месте Франция - 23%, а на третьем - Хорватия (21%).

"AK&M" от 18.07.2018
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