Прошедший ЧМ-2018 может стать для Москвы инвестиционным драйвером, Э.Форест

Прошедший в России чемпионат мира по футболу привлечёт туристов и инвестиции в Москву и другие города, заявил исполнительный вице-президент, генеральный директор Bouygues - Европа Эммануэль Форест на Московском урбанфоруме-2018 (МУФ), сообщил Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.



"В Москве было очень много болельщиков, и все были довольны. Во Франции по телевидению говорили, что организация была прекрасной, русские - очень приятный народ. Для имиджа Москвы и России это очень важно. Думаю, что после ЧМ-2018 ещё больше людей захотят посетить Россию, и это драйвер для инвестиций, потому что главы фирм слышали, как приятно было в России", - сказал Э.Форест.



Он также отметил динамичные изменения облика и инфраструктуры столицы.



"Я был в Москве 25 раз в течение шести лет. Москва меняется, я это замечаю практически каждый месяц. Это удивительно, сейчас это прекрасный город. Я катался на коньках на ВДНХ четыре года назад, когда ещё не было самого большого в Европе катка, а сейчас это замечательный каток, где можно проводить время зимой. Для летнего времяпровождения в Москве большое количество парков. Москва исторически очень зелёный город. И эта тенденция продолжает развиваться в городе, и в планах московских властей продолжать сажать деревья. Это очень важно, и полезно, чтобы природа была в городе. Люди хотят жить в таких городах", - добавил эксперт.



По его словам, в российской столице улучшается транспортная ситуация.



"Когда я прилетаю в Москву, я использую аэроэкспресс, в городе - метро, поэтому практически не вижу пробок. Метро у вас прекрасное и эффективное, может даже лучше чем в Париже. Но в то же время я понимаю транспортную проблему мегаполисов. Если возможно, сегодня нужно делать, чтобы люди работали не так далеко от места, где они живут. И это новая концепция для жизни, работы и города", - пояснил Э.Форест.



Напомним, Московский урбанистический форум "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни" проходит с 17 по 22 июля в парке "Зарядье". Он посвящён обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям - экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.



"AK&M" от 18.07.2018