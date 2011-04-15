Кабмин Украины запретил выплаты бонусов менеджерам госкомпаний

Кабинет министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний. Об этом говорится в материалах Кабмина Украины.



Решение представил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он подчеркнул, что зарплаты менеджеров должны быть достойными, но "жадность и фантастические цифры бонусов" воспринимать и поддерживать нельзя.



"Надо понимать, что собственником госкомпаний является украинский народ", - сказал В.Гройсман.



Он подчеркнул, что служить государству - это вызов. И здесь важно защищать Родину, работать на её успех. "В этом вопросе надо поставить точку. Я уважаю независимость корпоративного управления и наблюдательных советов, но предлагаю воспринимать реальность", - добавил премьер-министр.



Отметим, что по решению правительства Украины дополняется постановление Кабинета министров Украины от 19 мая 1999 года N 859 "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий" пунктом следующего содержания: "Запрещается в случае неутверждения (несогласования) в установленном законодательством порядке годового финансового плана выплата вознаграждения (премии) руководителям, заместителям руководителей предприятий".



"AK&M" от 18.07.2018