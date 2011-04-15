РЖД в 2018 году направят 700 млн руб. на реконструкцию вокзалов Красноярска и Абакана

Гостей Всемирной зимней Универсиады в Красноярске в марте 2019 года встретят два обновлённых вокзальных комплекса - Красноярск и Абакан. Как сообщает пресс-служба ОАО "Российские железные дороги", инвестпрограммой компании на реконструкцию двух этих вокзалов в 2018 году предусмотрено более 700 млн руб.



Работы на объектах уже начались: в Абакане ведётся демонтаж существующих зданий багажного отделения, вынос инженерных сетей и обустройство временной санитарной комнаты. В Красноярске разбирают крыльцо главного входа вокзала и помещение для полиции, производят демонтаж двух платформ.



В рамках реконструкции вокзальные комплексы будут полностью адаптированы для маломобильных пассажиров. На вокзале Красноярск установят пандусы, 2 подъёмника и 2 лифта, оборудуют 3 дополнительные санитарные комнаты, специализированные окна справочного бюро и билетной кассы дальнего следования. Здесь будут нанесены тактильные направляющие указатели и мнемосхемы, установлены индукционные петли, а также специально оборудованы номера в вокзальной гостинице.



Новый павильон вокзала Абакан также будет соответствовать всем требованиям доступности для маломобильных групп населения. Технология обслуживания согласована с региональным обществом инвалидов.



Кроме того, к началу студенческих соревнований на вокзалах будут установлены электронные очереди в билетные кассы, внедрена централизованная система информирования пассажиров, обновлена система безопасности (охранное телевидение, сигнализация, досмотровое оборудование) и автоматизированные системы пожаротушения, вентиляции и кондиционирования воздуха.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2017 год по МСФО увеличилась в 13.57 раза до 139.704 млрд руб. с 10.294 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.55% до 2.252 трлн руб. с 2.133 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - в 2.66 раза до 250.602 млрд руб. с 94.099 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.56 раза до 192.747 млрд руб. с 34.695 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11.8% до 496 млрд руб. с 443 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.7% с 23.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



Чистая прибыль РЖД за I квартал 2018 года по РСБУ снизилась на 35.08% до 9.174 млрд руб. с 14.131 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.44% до 431.262 млрд руб. с 409.023 млрд руб.



"AK&M" от 18.07.2018