Antalis продаст два африканских подразделения

Представители одного из ведущих европейских поставщиков бумаги - компании Antalis - подписали соглашение о продаже двух бизнес-единиц группы - Antalis South Africa и Antalis Botswana. Об этом сообщает издание Lesprom Network.



Стоимость сделки, завершение которой ожидают летом 2018 года, составит около 8 млн евро. Покупателем компаний выступает местная команда менеджеров.



Совокупные продажи подразделений Antalis South Africa и Antalis Botswana по итогам прошлого года оценивались в 71 млн евро.



Компания Antalis появилась в 2000 году в результате слияния около 40 дистрибуционных компаний во всём мире. Сейчас Antalis является дочерним предприятием компании Sequana. Дальновидный подход к бизнесу, знание рынка, опыт и сильные стороны всех входящих в состав компании игроков сделал Antalis ведущей компанией в Европе. Оборот компании в 2017 году составил 2.4 млрд. евро. За этот период было реализовано 1.5 млн т бумаги.







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