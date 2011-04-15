Минсельхоз России поддержит развитие селекционно-генетических центров

Министерством сельского хозяйства РФ совместно с учёными и бизнес-сообществом разработан проект приказа о внесении изменений в виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства. Об этом говорится в сообщении министерства.



Проект приказа "О внесении изменений в Правила в области племенного животноводства "Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства" представители органов власти, отраслевых союзов, научного и бизнес-сообщества обсудили в Минсельхозе на совещании под руководством первого заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова.



Изменения предусматривают утверждение нового вида организации - "селекционно-генетический центр по скотоводству" взамен "селекционно-генетических центров по крупномасштабной селекции и по разведению крупного рогатого скота группы чёрно-пёстрых, палевых и крупных пород и трансплантации эмбрионов".



По словам Д.Хатуова, необходимость корректировки видов организаций связана с условиями предоставления господдержки при реализации ряда инвестиционных проектов по молочному и мясному скотоводству на территории Ленинградской, Калининградской, Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края, а в перспективе и в других регионах России.



По итогам совещания принято решение о проведении анализа существующих инвестиционных проектов на их соответствие требованиям к племенным предприятиям, целям и задачам отрасли племенного животноводства.



Д.Хатуов сообщил, что Минсельхоз России продолжит поддерживать инициативы, направленные на развитие современной системы племенного животноводства в стране.



"AK&M" от 18.07.2018