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18/07/2018
17:14

Минсельхоз России поддержит развитие селекционно-генетических центров

Министерством сельского хозяйства РФ совместно с учёными и бизнес-сообществом разработан проект приказа о внесении изменений в виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства. Об этом говорится в сообщении министерства.

Проект приказа "О внесении изменений в Правила в области племенного животноводства "Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства" представители органов власти, отраслевых союзов, научного и бизнес-сообщества обсудили в Минсельхозе на совещании под руководством первого заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова.

Изменения предусматривают утверждение нового вида организации - "селекционно-генетический центр по скотоводству" взамен "селекционно-генетических центров по крупномасштабной селекции и по разведению крупного рогатого скота группы чёрно-пёстрых, палевых и крупных пород и трансплантации эмбрионов".

По словам Д.Хатуова, необходимость корректировки видов организаций связана с условиями предоставления господдержки при реализации ряда инвестиционных проектов по молочному и мясному скотоводству на территории Ленинградской, Калининградской, Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края, а в перспективе и в других регионах России.

По итогам совещания принято решение о проведении анализа существующих инвестиционных проектов на их соответствие требованиям к племенным предприятиям, целям и задачам отрасли племенного животноводства.

Д.Хатуов сообщил, что Минсельхоз России продолжит поддерживать инициативы, направленные на развитие современной системы племенного животноводства в стране.

"AK&M" от 18.07.2018
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