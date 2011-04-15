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18/07/2018
17:15

Москвичи смогут получать все городские услуги с помощью одного приложения

Осенью планируется запустить приложение "Мой умный город", которое объединит все городские сервисы, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин на Московском урбанфоруме-2018 (МУФ), сообщил Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Проект, разработанный совместно с правительством Москвы, позволит оплачивать услуги ЖКХ, сотовую связь, штрафы ГИБДД, детский сад, получать упоминания о сроках платежей, заказывать такси, пополнять карту "Тройка", приобретать билеты на культурные мероприятия и участвовать в проекте "Активный гражданин", - сказал А.Костин.

Он добавил, что также ведётся работа по созданию единой карты москвича.

"С июля начнётся перевод всех видов социальных карт на единый для всех носитель. Это упростит и сделает еще более комфортным взаимодействие граждан, городских учреждений и финансовых организаций", - отметил А.Костин.

Напомним, Московский урбанистический форум - крупнейший Международный конгресс, посвященный вопросам развития глобальных мегаполисов. Он проводится ежегодно с 2011 года.

Форум объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, представителей медиа и горожан.

За семь лет в конференции приняли участие свыше 30 тысяч специалистов со всего мира. Государство и бизнес сообща решают, как развивать общественный транспорт, обеспечивать надежную работу инфраструктуры, строить доступное жилье, улучшать городскую среду.

В этом году МУФ проходит в восьмой раз, с 17 по 22 июля, в парке "Зарядье". В нем примут участие более 30 официальных делегаций, шесть мэров крупнейших мегаполисов, 300 спикеров, среди которых 120 иностранных.

Тема форума этого года - "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". В течение недели российские и международные эксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономисты обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира.

Деловую программу дополнит традиционный фестиваль, который призван объединить разные поколения москвичей. Он пройдёт под девизом "Связывая поколения".

"AK&M" от 18.07.2018
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