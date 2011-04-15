Москва развивает новые технологии для удобства жителей, Ж.Местралле

Москва - единственный город, который развивает новые технологии для удобства людей, а не ради новых технологий, заявил председатель совета директоров Suez Жерар Местралле, сообщил Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.



"Москва является одним из самых ярких примеров городов, где приоритет отдан не столько технологиям, сколько благополучию москвичей. На первом месте стоят люди, а только потом технологии. Цифровые технологии поставлены на службу города, а не наоборот", - сказал Ж.Местралле на Московском урбанфоруме (МУФ).



Напомним, Московский урбанистический форум - крупнейший Международный конгресс, посвященный вопросам развития глобальных мегаполисов. Он проводится ежегодно с 2011 года.



Форум объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, представителей медиа и горожан.



За семь лет в конференции приняли участие свыше 30 тыс. специалистов со всего мира. Государство и бизнес сообща решают, как развивать общественный транспорт, обеспечивать надежную работу инфраструктуры, строить доступное жилье, улучшать городскую среду.



В этом году МУФ проходит в восьмой раз, с 17 по 22 июля, в парке "Зарядье". В нем примут участие более 30 официальных делегаций, шесть мэров крупнейших мегаполисов, 300 спикеров, среди которых 120 иностранных.



Тема форума этого года - "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". В течение недели российские и международные эксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономисты обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира.



Деловую программу дополнит традиционный фестиваль, который призван объединить разные поколения москвичей. Он пройдёт под девизом "Связывая поколения".



"AK&M" от 18.07.2018