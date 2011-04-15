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18/07/2018
17:17

Суд признал банкротом бывшего предправления Татфондбанка

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и открыл конкурсное производство. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Как пишет газета "Ведомости", заявление о признании Р.Мусина несостоятельным в августе 2017 года подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое в качестве конкурсного управляющего Татфондбанка предъявило его экс-предправления исковые требования на 16.8 млн руб. В ходе разбирательства сумма была увеличена до 180 млн руб.: в июне суд постановил включить эти требования в состав третьей очереди реестра кредиторов Мусина. Это задолженность по кредитам, выданным Татфондбанком в 2015 и 2016 году, а также набежавшие проценты и неустойка, следует из решения суда.

Как сообщало агентство AK&M, Банк России 3 марта 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО "Татфондбанк" (Казань). При неудовлетворительном качестве активов Татфондбанк неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчётности кредитной организации привели к полной утрате её собственных средств (капитала). Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности. Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления Татфондбанка с участием АСВ не представлялось возможным, подчёркивал ЦБ.

В Татфондбанк была назначена временная администрация сроком действия до назначения в соответствии конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации были приостановлены.

ПАО "Татфондбанк" - участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка (15 декабря 2016 года), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.

ПАО "Татфондбанк" (ИНН 1653016914) - универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году. По величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M" от 18.07.2018
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