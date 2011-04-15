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18/07/2018
17:22

Госдума поддержала законопроект об отслеживании транзитных грузов с помощью навигационных пломб

Госдума в первом чтении поддержала законопроект об отслеживании транзитных грузов с помощью навигационных пломб, говорится в сообщении Думы.

В соответствии с принятой в первом чтении законодательной инициативой контроль за перевозками грузов по территории страны будет осуществляться через систему ГЛОНАСС.

Проект закона был внесен в ГД Правительством РФ 4 мая 2018 года.

Для создания системы отслеживания транзитных международных автомобильных перевозок грузов через территорию России предполагается использование инфраструктуры и комплексных программно-интеграционных решений системы "ПЛАТОН".

Для отслеживания перемещения грузов через территорию РФ с помощью этой системы предусматривается использование навигационных пломб, функционирующих с применением технологии спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Сейчас такие пломбы используются для контроля за международными транзитными автомобильными и железнодорожными перевозками грузов с территории Украины на территорию Казахстана или Киргизии через территорию России.

Наложение и снятие навигационных пломб будет производиться в порядке, установленном Правительством. Порядок создания и обеспечения функционирования системы отслеживания, включающий в том числе требования к навигационным пломбам и правила их использования, регламент взаимодействия отправителей или получателей грузов, их представителей с представителями оператора в целях установки, снятия и использования навигационных пломб будет также устанавливаться Правительством.

"Речь не идет о новом виде контроля, речь идет о повышении эффективности существующего в настоящее время", - отметил, представляя законопроект, замминистра экономического развития Азер Талыбов.

"AK&M" от 18.07.2018
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